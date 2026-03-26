溫州警火海救災 頭髮燒焦自嘲「免費燙頭，值了」網喊心疼

浙江溫州一位00後輔警突遇居民樓起火，他衝入火海後，頭髮秒變「煙花燙」。（取材自人民日報）

浙江溫州一位00後輔警近日突遇居民樓起火，他衝入火海後，頭髮秒變「煙花燙」。他笑著調侃自己「免費燙頭，值了！」網友看後卻直呼心疼。

人民日報報導，日前溫州市甌海區一居民樓的5層窗口突然冒出滾滾黑煙，短短數分鐘濃煙就籠罩整個樓層。此時正值下班高峰期間，樓道人員密集。這一幕被巡邏路過的輔警金振鑫、陳天豪看到，兩人二話不說一邊呼叫支援，

一邊飛速奔向居民樓。

據報導，陳天豪高聲呼喊「有沒有人，有沒有人！著火了，快跑！」，用力拍打每一戶房門，爭分奪秒疏散居民。

此時屋內火勢洶洶，濃煙滾滾，嗆到讓人窒息。金振鑫則迅速從樓道間找到滅火器，一腳踹開房門衝進屋內救火。屋內不斷迸發出火星，落在金振鑫的頭髮上。

噴完一個滅火器金振鑫又衝到隔壁樓道找到第二個，接著滅火。兩人一直堅持到支援警力和消防救援人員趕來，火勢才完全被撲滅。

報導指出，火勢撲滅後，金振鑫滿頭是汗，不停地用手擦拭著額頭。他不僅全身沾滿灰黑色粉塵，還發現最上面一層頭髮幾乎被燒焦，金振鑫笑著自我調侃道，「免費煙花燙算是第一次體驗，值了」。

報導指出，這一幕讓眾多網友表示心疼。有人留言，「免費燙頭，讓人心疼又敬佩」，也有人說，「最帥的逆行，最酷的髮型」。