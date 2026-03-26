我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

溫州警火海救災 頭髮燒焦自嘲「免費燙頭，值了」網喊心疼

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江溫州一位00後輔警突遇居民樓起火，他衝入火海後，頭髮秒變「煙花燙」。（取材自人民日報）
浙江溫州一位00後輔警突遇居民樓起火，他衝入火海後，頭髮秒變「煙花燙」。（取材自人民日報）

浙江溫州一位00後輔警近日突遇居民樓起火，他衝入火海後，頭髮秒變「煙花燙」。他笑著調侃自己「免費燙頭，值了！」網友看後卻直呼心疼。

人民日報報導，日前溫州市甌海區一居民樓的5層窗口突然冒出滾滾黑煙，短短數分鐘濃煙就籠罩整個樓層。此時正值下班高峰期間，樓道人員密集。這一幕被巡邏路過的輔警金振鑫、陳天豪看到，兩人二話不說一邊呼叫支援，

一邊飛速奔向居民樓。

據報導，陳天豪高聲呼喊「有沒有人，有沒有人！著火了，快跑！」，用力拍打每一戶房門，爭分奪秒疏散居民。

此時屋內火勢洶洶，濃煙滾滾，嗆到讓人窒息。金振鑫則迅速從樓道間找到滅火器，一腳踹開房門衝進屋內救火。屋內不斷迸發出火星，落在金振鑫的頭髮上。

噴完一個滅火器金振鑫又衝到隔壁樓道找到第二個，接著滅火。兩人一直堅持到支援警力和消防救援人員趕來，火勢才完全被撲滅。

報導指出，火勢撲滅後，金振鑫滿頭是汗，不停地用手擦拭著額頭。他不僅全身沾滿灰黑色粉塵，還發現最上面一層頭髮幾乎被燒焦，金振鑫笑著自我調侃道，「免費煙花燙算是第一次體驗，值了」。

報導指出，這一幕讓眾多網友表示心疼。有人留言，「免費燙頭，讓人心疼又敬佩」，也有人說，「最帥的逆行，最酷的髮型」。

上一則

嘴角歪斜？張雪峰生前最後直播畫面曝光 網：血栓前兆

下一則

河南6歲男童被棄酒店半個月 媽媽終於現身…他緊緊抱住不願鬆手

延伸閱讀

俄男離家3年忘關窗 返家滿屋鴿糞 翻修估達公寓市價

俄男離家3年忘關窗 返家滿屋鴿糞 翻修估達公寓市價
你家失火怎麼辦？

你家失火怎麼辦？
南韓大田汽車工廠火災控制80%火勢 仍難進入搜救

南韓大田汽車工廠火災控制80%火勢 仍難進入搜救
🎞️南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

🎞️南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭