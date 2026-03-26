張雪峰41歲突發心源性猝死 速效救心丸、AED詢問量激增

知名教育博主、張雪峰因突發心源性猝死。（取材自微博）

蘇州峰學蔚來教育科技有限公司24日發布訃告，知名教育博主、張雪峰因突發心源性猝死，經全力搶救無效不幸離世，年僅41歲。這一消息迅速引發社會各界廣泛關注，各大電商平台上，心臟病相關應急藥物、心電檢測設備的諮詢量、購買量顯著上升。

極目新聞報導，京東買藥發布的數據顯示，3月24日20時起，速效救心丸、硝酸甘油等心臟用藥品類相關搜索量同比增長超過30倍，AED等心電血氧相關醫療器械品類搜索量環比增長10倍，輔酶Q10等心腦血管保健品搜索量環比增長超8倍。

多家醫療器械電商平台或店鋪也出現類似情況，自3月24日晚起，AED、家用心臟日常心電檢測設備相關諮詢量驟增，部分店鋪銷量已出現小幅上漲，且諮詢和購買群體以中青年為主。

武漢光谷某公司旗下剛上市的一體式柔性心電圖傳感器的諮詢量較此前大幅上升。相關負責人稱，最近網店每天接到的諮詢量是之前的3倍多，大多是25至45歲的職場人士，主要詢問十二導聯醫療級設備與智能手表、手環等心電監測產品的差異和精度性。

「張雪峰的離世，讓更多人意識到心臟健康無年齡壁壘。」從事心電檢測相關行業35年以上的專家王長溪介紹，第五屆中國急救大會發布的數據顯示，中國每年因心臟原因而猝死的人數已多達76萬，其中心源性猝死約占80%。從近年來的公開報導看，年富力強的中青年群體，都有可能被心源性猝死這一生命殺手盯上。