演成影后誰來領獎？AI技術第一批犧牲品 群演飯碗被端走

千萬網紅韓安冉將自己的肖像、聲音及動態數據提供AI演員使用。(取材自微博)

隨著人工智能 短劇技術快速發展，內地多家平台已開始試行「主角真人、配角AI」模式，導致群演與特約演員的工作機會大幅減少，「飯碗被端走了」。另一方面，真人演員也從AI演員中受惠，千萬網紅韓安冉將自己的肖像、聲音及動態數據提供AI演員使用，她打趣說：「萬一演成影后，不知是我的數字人領獎還是我自己。」

快科技報導，AI短劇、演員的興起讓橫店、鄭州等短劇拍攝基地的通告群近期徹底沉寂，腰部演員、群演和特約演員的工作大幅減少，甚至日薪數萬元的頂流短劇演員片酬也遭腰斬。

被稱為橫店「戲王」的短劇演員吳維斌便稱，自2023年6月到橫店後，連續兩年半都是滿勤，演過上百部「渣爹」的戲。但自今年2月6日殺青了某部戲後，便一個多月沒有接到一部戲。

數據顯示，2026年1月，AI仿真人短劇在漫劇百強榜中的占比已從去年的7%躍升至38%，預計全年AI短劇用戶規模將從1.2億增至2.8億(人民幣，以下同)，市場規模達240億元。

AI短劇成本優勢明顯，相比之下，頭部真人精品短劇成本仍在150萬至300萬元之間，而AI仿真人短劇整體成本已可控制在20萬元以內。以字節跳動 Seedance 2.0為例，商用定價降至約1元/秒，使得一部真人短劇的預算足以打造三至五部同等水準的AI短劇。

與此同時，真人演員的「數字分身」模式正在成為現實。

此前耀客傳媒官宣推出AI數字藝人秦凌岳、林汐顏；緊接著聿瀟傳媒也宣布簽約6名AI演員，其中網紅韓安冉、徐志濱以「真人建模」形式授權肖像權，生成數字分身參與影視拍攝。

每日經濟新聞報導，聿瀟傳媒負責人表示，AI演員不是替代真人，而是為影視短劇、品牌內容、IP衍生提供高效、穩定、可控的創作解決方案。他認為行業將進入「人機協同創作」階段，「AI演員可以去演真人不太好挑戰的角色，比如奇幻生物。」

其中韓安冉、徐志濱為知名網紅，全網粉絲數分別高達1000萬和500萬，由於其本人無需到場即可獲版權分成。這種新型授權模式被視為網紅流量變現新路徑，但網友批評犧牲了真人演員的發展，「有這時間不如培養真人演員」。

事件引發廣泛關注。韓安冉24日在直播間回應稱，自己只給了公司一部劇的授權，「我的AI數字人好像去演武則天了，她演技肯定比我好，萬一數字人演成影后，都不知道是我的數字人去領獎還是我去領獎」。