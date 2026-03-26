我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

演成影后誰來領獎？AI技術第一批犧牲品 群演飯碗被端走

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
千萬網紅韓安冉將自己的肖像、聲音及動態數據提供AI演員使用。(取材自微博)
千萬網紅韓安冉將自己的肖像、聲音及動態數據提供AI演員使用。(取材自微博)

隨著人工智能短劇技術快速發展，內地多家平台已開始試行「主角真人、配角AI」模式，導致群演與特約演員的工作機會大幅減少，「飯碗被端走了」。另一方面，真人演員也從AI演員中受惠，千萬網紅韓安冉將自己的肖像、聲音及動態數據提供AI演員使用，她打趣說：「萬一演成影后，不知是我的數字人領獎還是我自己。」

快科技報導，AI短劇、演員的興起讓橫店、鄭州等短劇拍攝基地的通告群近期徹底沉寂，腰部演員、群演和特約演員的工作大幅減少，甚至日薪數萬元的頂流短劇演員片酬也遭腰斬。

被稱為橫店「戲王」的短劇演員吳維斌便稱，自2023年6月到橫店後，連續兩年半都是滿勤，演過上百部「渣爹」的戲。但自今年2月6日殺青了某部戲後，便一個多月沒有接到一部戲。

數據顯示，2026年1月，AI仿真人短劇在漫劇百強榜中的占比已從去年的7%躍升至38%，預計全年AI短劇用戶規模將從1.2億增至2.8億(人民幣，以下同)，市場規模達240億元。

AI短劇成本優勢明顯，相比之下，頭部真人精品短劇成本仍在150萬至300萬元之間，而AI仿真人短劇整體成本已可控制在20萬元以內。以字節跳動Seedance 2.0為例，商用定價降至約1元/秒，使得一部真人短劇的預算足以打造三至五部同等水準的AI短劇。

與此同時，真人演員的「數字分身」模式正在成為現實。

此前耀客傳媒官宣推出AI數字藝人秦凌岳、林汐顏；緊接著聿瀟傳媒也宣布簽約6名AI演員，其中網紅韓安冉、徐志濱以「真人建模」形式授權肖像權，生成數字分身參與影視拍攝。

每日經濟新聞報導，聿瀟傳媒負責人表示，AI演員不是替代真人，而是為影視短劇、品牌內容、IP衍生提供高效、穩定、可控的創作解決方案。他認為行業將進入「人機協同創作」階段，「AI演員可以去演真人不太好挑戰的角色，比如奇幻生物。」

其中韓安冉、徐志濱為知名網紅，全網粉絲數分別高達1000萬和500萬，由於其本人無需到場即可獲版權分成。這種新型授權模式被視為網紅流量變現新路徑，但網友批評犧牲了真人演員的發展，「有這時間不如培養真人演員」。

事件引發廣泛關注。韓安冉24日在直播間回應稱，自己只給了公司一部劇的授權，「我的AI數字人好像去演武則天了，她演技肯定比我好，萬一數字人演成影后，都不知道是我的數字人去領獎還是我去領獎」。

人工智能 字節跳動

上一則

港獨立書店「一拳書館」賣黎智英傳 負責人及3員工遭拘

下一則

河北大學生因占座打傷同學 被爆家有三層酒樓卻裝窮騙助學金

延伸閱讀

蔡依林都玩的「雪山救狐狸」暴紅 最初為賣醬板鴨

蔡依林都玩的「雪山救狐狸」暴紅 最初為賣醬板鴨
文化「新三樣」走向全球 中國風受熱捧

文化「新三樣」走向全球 中國風受熱捧
5歲娃宮鬥、童化身商界「大老」…兒童微短劇爆火

5歲娃宮鬥、童化身商界「大老」…兒童微短劇爆火
大洗牌來臨？ AI短劇席捲短劇業 中國編劇：AI是斬殺線

大洗牌來臨？ AI短劇席捲短劇業 中國編劇：AI是斬殺線

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭