一句「我去拯救世界了」刷屏 新疆家長會現場全哭了

家長會上，老師播放學生的留言。(視頻截圖)

近日，新疆一所初中的家長會上，老師將孩子們匿名寫下的一句話投影在大屏幕上，原本安靜的教室瞬間被此起彼伏的抽泣聲填滿。這段視頻在社交媒體上迅速刷屏，「好好開家長會，我去拯救世界了」話題登上熱搜，引發無數網友共鳴。

這場家長會沒有傳統的成績通報和紀律批評，而是班主任李老師提前讓孩子們在紙條上寫下最想對父母說的話，並將這些留言投影展示。老師還對學生強調「可以匿名，可以改變筆跡，讓爸爸媽媽認不出」。

大屏幕上，那些稚嫩卻真誠的文字一一浮現，一句充滿少年浪漫的「‌好好開家長會，我去拯救世界了‌」直率留言，讓這段現場視頻隨後在社交媒體廣泛傳播，迅速登上熱搜 。

有的孩子寫下「媽媽，對不起」、「媽媽你辛苦了我永遠愛你」；也有孩子謝謝爸爸早起來開家長會，還有孩子打趣的叮嚀家長「別看手機」。也有孩子希望家長「天天開心，不要為了我學習的事情而生氣」，但也有孩子寫下扎心的一句話「這學期別打壓我」、「溝通有這麼難嗎」？

還有孩子希望父母「多愛自己，多為自己而活」，當留言在大屏幕播放出來後，有家長當場落淚了。

事件最初由家長楊女士在微博分享參會經歷而引發關注 ，隨後被多家主流媒體如新浪、搜狐、騰訊等跟進報導。這一場家長會，老師沒有長篇大論地講成績、講紀律，卻給了孩子一個「說真話」的出口。