孟羽童回歸職場綜藝 董明珠給了「前接班人」1個表情包

時隔5年孟羽童再度回歸職場綜藝。(取材自微博)

職場綜藝「初入職場金融季」的看片會上，參演者孟羽童、劉彰、高卿塵、張泉靈等嘉賓亮相；孟羽童2021年在「初入職場的我們」得到格力電器董事長董明珠的肯定，並欲培養成接班人，但雙方之後漸行漸遠。時隔5年再度回歸綜藝，孟羽童透露已告知董明珠，並且獲得對方回覆「加油」表情包。

封面新聞、快科技報導，孟羽童在節目中表示，她與董明珠的關係依然保持得很好。去年兩人曾線下見面四五次，平時也經常通過視頻通話保持交流。在她心中，董總不僅是提攜自己的貴人，更是值得終身學習的人生榜樣。

在談到職場成長與個人發展時，孟羽童特別強調了董明珠的獨特性。她認為董明珠作為商業領袖是不可複制的，現實中並不存在一套標準的方法論，能夠流水線般培養出第二個董明珠。

這次參加節目她將精修海報發給董明珠，孟羽童說，董明珠回覆的表情包不是老年人的花草風景系列，「她會給我回那種很火的IP的表情包」。

報導指出，1998年出生的孟羽童畢業於浙江大學西班牙語專業本科。2021年4月，孟羽童參與真實職場類節目「初入職場的我們」，並在節目結束後獲得轉正名額，於當年9月入職格力電器，任珠海格力電器董事長董明珠的秘書。董明珠曾表示，「要將孟羽童培養成第二個董明珠」。

不過，2023年5月，作為董明珠曾寄予厚望的「接班人」孟羽童被發現已從格力離職。從格力離職後，孟羽童轉戰自媒體。

2023年12月一則「董明珠怒斥孟羽童」視頻揭露兩人關係緊張，董明珠在格力電器2023屆大學生入職儀式中提及孟羽童，稱她在工作中不盡人意，且只想著用格力平台自己當網紅，在公司中產生了不好的影響。

直到2025年5月20日，格力電器在孟羽童帳號留言表示「歡迎回家吃飯」，孟羽童也在社交平台發文證實「破冰」，兩人並在「格力明珠精選」直播間合體。

此次再度透過職場綜藝露面，孟羽童主動提及與董明珠的互動，也讓外界再度關注兩人關係變化。