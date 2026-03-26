武漢妹控訴到順德8天胖8斤 雙皮奶、燒鵝…全來道歉了

順德雙皮奶。(取材自百度百科)

「來順德才8天，整整胖了8斤」、「請廣東人給我這個武漢 人道歉」一位武漢的小姐姐「又甜又好笑」的控訴，意外的衝上熱搜，引起雙皮奶、燒鵝等順德美食排隊道歉。最後順德文旅官方也親自下場誠摯道歉，但話鋒一轉——「這真的改不了」。

極目新聞報導，網友「小熊Max蠻愛玩」日前在社交平台上發布了一條視頻，標題是「在順德8天胖8斤，武漢人被吃服了」。視頻一開始，這位武漢小姐姐就對著鏡頭喊話：「我希望廣東人，尤其是順德人，給我這個武漢人道個歉。」

她說，來順德才8天，整整胖了8斤(4公斤)。雖然人已經在機場等飛機返程，但滿腦子還是這幾天吃的東西。「作為一個吃慣鹹鮮辣的武漢人，以前以為吃飯就得味道重才爽。結果來了順德才幾天，直接被這種清淡、鮮甜、原汁原味的東西把口味給改了。」

視頻裡，她一邊舔嘴一邊數著自己吃過的順德美食：豬肚雞湯又濃又白，豬肚脆雞肉嫩；腸粉米皮透亮，能看見裡面的肉，淋的醬油鮮甜剛好；最要命的是薄得能透光的魚生，夾一筷子拌上花生油、鹽、蔥絲，往嘴裡一送，「天靈蓋都直接掀開的感覺」。

順德燒鵝。(取材自百度百科)

「胖8斤」的投訴瞬間衝上社交平台熱門，網友笑到停不下來，「這哪是投訴，這是最高級的表揚」，不少順德網友紛紛「接哏」，模仿起順德美食集體道歉。

「雙皮奶」說：「對不起，我不該這麼滑、這麼香讓你一碗接一碗」。「燒鵝」道歉：「對不起，我不該皮脆肉嫩、油香四溢，讓你多吃兩碗飯」。「蒸魚」表示：「對不起，我不該鮮到極致、本味動人，讓你連湯汁都不放過」。

官方帳號也下場回應，「廣東發布」來了句：「對不起！沒讓你吃胖20斤是我們不對」。「順德文旅」則說：「真的對不住這位武漢朋友，順德誠摯道歉，但真的改不了，我們就是這麼好吃、好玩、好燃！歡迎全球吃貨來順德，開心長胖，盡情撒歡！」

報導指出，「小熊Max蠻愛玩」最新視頻回覆：「既然你們都道歉了，我也是憑實力長肉，確實是我自己不爭氣，但我下次還敢來，還要帶一票人來！」

來自武漢的博主因為順德美食「吃胖了」。（取材自極目新聞）