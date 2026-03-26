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化妝200、拉花2元…河南新人7000元極簡婚禮「把錢留給生活」

中國新聞組／北京26日電
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袁先生和周女士用5天時間辦了一場極簡婚禮。(取材自封面新聞)
袁先生和周女士用5天時間辦了一場極簡婚禮。(取材自封面新聞)

四川成都成華區的袁先生和周女士25日正式領證結婚，他們在十天前辦了一場全網刷屏的極簡婚禮。沒有豪車、沒有專業司儀也沒有煽情環節，這場反套路的婚禮全程花費不到7000元(約1014美元)。讓眾多網友點讚，稱不攀比、不折騰，這才是結婚本來的樣子。

封面新聞報導，袁先生和周女士兩人相戀5、6年，四年前已經訂了婚，「辦婚禮是臨時起意」。兩人定居在成都，此前回河南三門峽澠池縣老家本計畫辦其他事情，一商量如果再單獨請假回家鄉辦婚禮，時間和交通成本太高，就臨時起意辦了婚禮。

兩人3月10日開始發邀請函，3月15日就正式開席，滿打滿算只有5天，高效又隨興。

14桌酒席是核心支出，飯菜錢6050元，加上700元左右菸酒，宴席一共6750元。新娘化妝200元。「沒有租高價婚紗，沒有定製禮服，我老婆滿臉笑容，大方自信。」袁先生說，婚車是自家的私家車，裝飾只買了2塊錢的拉花。再加上喜字、簡單布置等零碎開銷，全部加起來剛好6999元，差一元到7000，把極簡做到極致。

袁先生和周女士用5天時間辦了一場極簡婚禮，圖為酒席現場。(取材自封面新聞)
袁先生和周女士用5天時間辦了一場極簡婚禮，圖為酒席現場。(取材自封面新聞)

值得一提的是，婚禮現場的屏幕上更是直接秀出紅底白字「沒有儀式，人齊就開飯」。上頭還用小字標註了「謝謝大家來參加我們的喜宴」、「大家吃好喝好玩得開心」、「不夠吃可以吃隔壁桌」。

袁先生表示，14桌全是雙方最親近的家人，大家只送祝福不談排場。婚禮流程更是不折騰，沒有司儀、舞台，婚禮攝影更是只用自己的運動相機，拜托親友隨手拍幾段。

報導指出，袁先生說，一開始提出極簡婚禮，男方母親有點顧慮，擔心老家親友覺得沒面子，袁先生耐心和母親溝通：「錢省下來都是自己的，親戚朋友只希望我們過得好，沒必要花錢撐場面」。女方家人更是通透，丈母娘全力尊重女兒、女婿的想法，全程沒有一點阻撓。

袁先生表示，原本婚禮預算近5萬，最後省下4萬多。「把錢留給生活，比什麽都實在」，他們打算把這筆錢用在小家建設上，添置家電、準備育兒用品，遠比花在虛無的排場裡更有意義。

花2元買的禮車裝飾。(取材自封面新聞)
花2元買的禮車裝飾。(取材自封面新聞)

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