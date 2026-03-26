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剛發1.8億元 河南礦山砸千萬請4000員工父母出遊 已連續14年

中國新聞組／北京26日電
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現場4000餘名員工父母有序登車。（取材自極目新聞）
現場4000餘名員工父母有序登車。（取材自極目新聞）

河南省礦山起重機有限公司（簡稱河南礦山）以其慷慨福利走紅，創辦人崔培軍更被譽為「全網最愛發錢老闆」。該公司24日啟動第14屆「孝文化」感恩旅遊節，安排4000餘名員工父母展開為期6天的江南免費之旅，行程涵蓋徐州、南京、蘇州及無錫，活動費用全由企業承擔，預計支出近千萬元(人民幣，下同)。

大河財立方報導，啟動儀式當天，78輛大巴整齊列隊，員工父母有序登車出發。公司創辦人崔培軍在現場叮囑長輩注意安全、放鬆心情，並要求司機及導遊加強照顧，確保旅途平穩順利。

據報導，河南礦山已連續14年舉辦員工父母感恩旅遊節，並長期推動「孝文化」作為企業核心價值，每年固定舉辦中秋孝文化節等相關活動。公司亦為參與旅遊的長者購買保險，準備包含食品與藥品的「孝心包」，並安排隨團醫師，全程提供保障，讓長者僅需攜帶身分證即可參與。

一位員工父親表示：「平時孩子工作忙，回家少，公司花錢請我們出去旅遊，這也是替孩子盡孝心啊！」

崔培軍指出，舉辦孝文化旅遊節，就是要以實際行動弘揚傳統美德、幫員工盡孝心。「現在年輕人壓力大，我們想讓公司出錢請父母出去旅遊，幫助年輕人減輕負擔。」崔培軍表示，只要河南礦山還在，這項活動就會一直辦下去，把孝親敬老的初心堅守到底、傳承下去。

河南礦山向來以其慷慨福利走紅。今年2月13日，公司召開公司年會，崔培軍在年會現場發放超6000萬元現金年終獎，加上線上發放部分，年終獎總額超1.8億元。而該公司2025年累計盈利為2.7億元。

崔培軍一口氣請4000多名員工父母免費旅遊，活動全程由企業承擔費用。（取材自極目...
崔培軍一口氣請4000多名員工父母免費旅遊，活動全程由企業承擔費用。（取材自極目新聞）

出發儀式上，崔培軍反覆叮囑大家旅途注意安全（取材自極目新聞）
出發儀式上，崔培軍反覆叮囑大家旅途注意安全（取材自極目新聞）

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