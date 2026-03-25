我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯文哲總統大夢？若是這幾種判法就無緣

台灣富豪賭城買春 20萬名錶被順走不敢報警

蔡依林都玩的「雪山救狐狸」暴紅 最初為賣醬板鴨

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
（視頻截圖）
（視頻截圖）

近期在各大短視頻平台，「雪山救狐狸」的AI創作視頻可謂火遍大江南北，就連人民日報、國家反詐中心、南部空軍等官方帳號也紛紛下場進行二創，獲得上百萬點讚，歌手蔡依林、演員盧昱曉等明星也開始創作，吸引大批網友留言互動，一場全網追更的AI二創熱潮正在進行。

極目新聞報導，「雪山、狐狸、醬板鴨」，這三個本身並不相關的名詞，為什麼巧妙地湊在了起？源自2月27日，某商家為了賣醬板鴨，在官方帳號上發布一條AI二創短視頻，以邵氏經典電影為創作風格，將「雪山救狐報恩」等橋段重新演繹，「你可曾在雪山救過一隻狐狸」、「我不是狐狸，我是那隻醬板鴨！」意外起了很好的反轉喜劇效果。

一時間，大批短視頻博主開啟腦洞，紛紛用AI軟件再次創作，魔改出豆汁、卡車、雪山等各種版本，甚至許多官方帳號也下場製作類似「反詐」視頻，獲得上百萬點讚。人民日報還轉發廈門公安的視頻宣傳反詐知識。

▲ 影片來源：YouTube＠Learn Chinese With Jo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日前，歌手蔡依林也發布視頻玩梗，稱自己不是狐狸也不是醬板鴨，自己正在準備演唱會。隨後，蔡依林還拿著碩大的刀叉準備吃醬板鴨。

▲ 影片來源：YouTube＠JOLIN 蔡依林（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據報導，醬板鴨艾先生表示，最初他們只是以「狐狸報恩」這種劇情製作宣傳視頻來賣醬板鴨，後來經過考慮，覺得添加一些反轉說不定更有效果，所以才設計「醬板鴨報仇」這一情節。

讓艾先生沒有想到的是，視頻在小紅書發布後，一夜爆火，還有很多網友留言催更第二集。於是，艾先生和小夥伴們又陸續製作了姊妹篇、番外篇等各種系列。

艾先生表示，用的是極夢、小雲雀等AI短視頻製作軟件，每條視頻大概耗時五個小時製作；視頻發布後，醬板鴨線上、線下的銷量都被大幅帶動。艾先生稱，目前團隊還準備製作系列短劇「醬板鴨宇宙」。

(取材自抖音)
(取材自抖音)

(取材自抖音)
(取材自抖音)

（視頻截圖）
（視頻截圖）

小紅書 蔡依林

上一則

「女孩抬臀部」如廁研究挨批露骨 人民網：學術自由不是無邊界

延伸閱讀

5歲娃宮鬥、童化身商界「大老」…兒童微短劇爆火

5歲娃宮鬥、童化身商界「大老」…兒童微短劇爆火
壺口瀑布「門口要錢 1人100 不進去了」 男調侃引爆輿論

壺口瀑布「門口要錢 1人100 不進去了」 男調侃引爆輿論
央視AI片隱喻美伊戰 「白鷹壞、波斯貓可憐」連娃都看懂

央視AI片隱喻美伊戰 「白鷹壞、波斯貓可憐」連娃都看懂
「雪山救狐狸」熱哏 南部戰區跟上…戀人變竊密黑手

「雪山救狐狸」熱哏 南部戰區跟上…戀人變竊密黑手

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料