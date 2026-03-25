豬蹄老闆27萬標下河南廟會C位攤 5天回本一半怎辦到？

顧客在張先生攤位前購買豬蹄。（取材自極目新聞）

河南 淮陽太昊陵廟會日前開幕，攤主張先生以最高價的27萬拍下「C位攤位」賣豬蹄，不少網友關心是否能回本，沒想到攤主每天營業14個小時，僅開業五天就已經快回本一半，預計再五到六天可以攤平。張先生說，為了賣豬蹄，每天僅睡四、五個小時，連喉嚨都喊啞了。

極目新聞報導，張先生表示，他的攤位有七、八十名工作人員保障運營，每天各方面的成本開銷在2、3萬，如果想保本每天需要賣2000多隻豬蹄，想盈利就要賣到3、4000隻。

張先生拍下的「C位攤」，此前最高曾拍出98萬高價，今年1萬起拍，第一次加價後就到了15萬。張先生預期在攤位使用期限30天內，很快就能收回攤位費並實現盈利，「我們的豬蹄每天都是現鹵現賣的，排隊三到五分鐘就可以買到，每天有全國各地的遊客來此購買。」

「本來準備了5、60萬競拍，最終花一半錢就拿下攤位，在預期之內。虧不虧無所謂，主要想為家鄉宣傳貢獻一份力量。」張先生稱，相較於盈利，他更看重將淮陽本土特色的麻辣豬蹄推廣出去，讓全中國各地遊客都能品嘗他售賣的豬蹄。

位於周口市淮陽區的太昊陵，是為紀念「三皇之首」太昊伏羲氏而修建的陵廟合一的大型古建築群，為全國重點文物保護單位，中國18大名陵之一。太昊陵廟會於每年農歷2月2日至3月3日舉行，因廟會歷史悠久，參拜人數眾多，也被稱為「中國第一廟會」。

太昊陵廟會曾以「單日參拜人數最多（約82.5萬）的廟會」，被載入金氏世界紀錄。