雲南32歲女懷孕後容貌大變 「比母親還老」 醫揭原因

雲南一名32歲女子懷孕後容貌明顯改變，她自嘲「懷個孕，比母親還老了」。(視頻截圖)

雲南一名32歲女子懷孕後容貌明顯改變，長痘、毛孔粗大、膚色暗沉，甚至皺紋加深，與孕前判若兩人，「懷個孕，比母親還老了」，引發網友熱議，不少人據此猜測她懷的是男孩，然而當事人產的卻是一名女寶寶；專家指出，孕期外貌變化與胎兒性別並無直接關係，主要是激素波動與個人體質所致。

綜合新聞晨報、羊城晚報報導，這名孕媽阿芹懷孕期間外貌明顯改變，她在社群平台坦言長痘嚴重、毛孔變粗、膚色暗沉，整體看起來比過去蒼老許多，甚至開玩笑說「比母親還老」。相關影片在網路迅速傳播，引發大量討論。不少網友依民間流傳說法，認為孕婦變醜往往意味著懷的是男孩。

阿芹22日發影片報喜，表示產下一名健康女寶寶，而且孩子生日還與丈夫同一天，一家人感到格外驚喜。這一結果也打破網友對「孕期變醜必生男孩」的猜測。

醫界表示，孕期外貌變化與胎兒性別沒有科學關聯，孕婦皮膚變差、長痘或膚色變深，多半與體內激素變化、營養攝取、生活習慣及個人體質有關，而非胎兒性別決定。

皮膚科醫生說，懷孕後女性體內雌激素與孕激素水平快速上升，會刺激皮脂腺分泌增加，導致面部、下巴、頸部、胸背等部位容易出油，毛孔堵塞後引發炎症，形成痘痘。這是一種常見的生理現象，產後隨著激素回歸正常，多數孕婦皮膚狀況會逐步改善。

婦產科專家補充說，約九成孕婦孕期會出現不同程度的膚色變深，是因為激素刺激黑色素細胞活躍，導致黑色素增加，常見於面部、頸部、腋下、乳暈及腹部等部位，屬正常生理變化。通常在產後一年內會逐漸淡化。

除了皮膚變化，部分孕婦也會發現鼻子變大或臉部浮腫。醫師解釋，孕期血容量增加、子宮增大造成靜脈回流受阻，加上激素影響，容易出現水腫。此外，若孕期營養補充過量、運動不足導致體重上升，面部脂肪增加，也會讓五官看起來有所變化，但這些現象大多會在產後逐漸恢復。

營養專家指出，孕期若飲食不均衡，缺乏維生素C、維生素E及鋅、硒等抗氧化營養素，皮膚修復能力會下降，容易出現乾燥、細紋及暗沉問題；再加上睡眠不足、壓力過大或缺乏運動，都可能加速皮膚狀態惡化。

醫界指出，「懷男變醜、懷女變美」屬於缺乏科學依據的民間說法，過度放大外貌變化容易增加孕婦心理壓力。阿芹的案例也提醒社會，對孕婦外貌變化不必過度解讀或貼標籤。