陌生婦用麵包拐走7歲男童 33年後姊帶多款麵包迎他回家

來自湖北的李林(右)與失散30多年的弟弟李鑫相逢，淚如雨下；當年弟弟被陌生人用麵包帶走，相逢日她特地準備多種口味麵包，讓弟弟好好品嘗。(取材自極目新聞)

江西南昌鐵路公安局南昌公安處23日上演了一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的李林與失散多年的弟弟李鑫緊緊相擁，淚如雨下，這場遲到30多年的團圓，讓內心自責得到釋放，也讓一段塵封多年的家庭故事再次被喚醒。

極目新聞報導，李林出生於1982年，弟弟李鑫比她小4歲。1993年，母親因病去世，父親難以承受打擊離家出走，年僅11歲的李林不得不獨自照顧7歲的弟弟。後來，一次外出途中，兩人誤上列車來到湖北京山，混亂中，李鑫被一名陌生婦人以麵包誘騙帶走，從此音訊全無。年幼的李林無力追尋，這一分離便是33年。

多年來，李林始終無法走出失去弟弟的陰影。她坦言，內心一直充滿愧疚，認為是自己沒有照顧好弟弟，才導致悲劇發生。即便時間流逝，她仍堅持尋找親人，希望有一天能再見到弟弟。

報導指出，轉機出現在今年3月，江西南昌鐵路公安民警通過人臉識別 與DNA比對，在廣東成功找到李鑫，並確認雙方親屬關係。得知消息後，李林激動不已。

3月23日當天，李林一早便來到南昌鐵路公安處等候，她手捧鮮花，還帶著多款麵包。談到麵包時，她神情複雜地說，當年弟弟正是因為飢餓，被陌生人用麵包帶走，如今生活條件改善，她準備多種口味，希望弟弟能自由挑選，不再為溫飽擔心。

重逢時刻到來，李林抱著弟弟放聲痛哭，不斷道歉：「姊姊絕對不是故意把你弄丟的，姊姊對不起你。」李鑫也紅了眼眶，輕拍姊姊的背安慰：「不是你的錯，我不怪你。」隨後兩人坐在一起互餵麵包，場面溫馨而令人動容。

李鑫講述小時候並不知道姓名和家鄉，只記得有個姊姊，成年後曾嘗試尋親，唯一線索是童年抓小龍蝦的記憶，於是多次前往湖北、湖南尋找，因範圍過大未能成功。這段尋親經歷，也讓他始終保留著回家的希望。

面對弟弟提及曾擔心拖累姊姊，李林立即打斷：「你從來都不是姊姊的累贅。」這句話，成為兩人團圓現場最令人動容的瞬間，也為33年的分離畫下溫暖句點。

當天下午，姊弟倆踏上返回湖北仙桃的旅程，並計畫於次日舉辦一場遲到了33年的團圓宴。對李林而言，弟弟回家不僅是家庭的圓滿，更是多年自責與思念的釋放；對李鑫而言，找回親人則意味著人生重新擁有了根。