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宇樹機器人在陝西表演暴走 搧男童一巴掌後繼續跳舞

宇樹機器人在陝西表演暴走 搧男童一巴掌後繼續跳舞

中國新聞組／北京24日電
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男童在觀看機器人跳舞時被搧了一巴掌。（X視頻截圖）
男童在觀看機器人跳舞時被搧了一巴掌。（X視頻截圖）

中國大力發展人形機器人，近期卻不斷傳出機器人暴走出包事件，繼北京機器人店員在無人商店「大拆貨架」後，陝西一台機器人在跳舞表演時，突然「出手」甩了一名前排觀看的男孩耳光。視頻傳出後引發熱議，話題衝上熱搜，網友嘲諷機器人「不講武德」、「耍猴戲」。

綜合媒體報導，從網傳視頻中可看到，在活動現場，一台宇樹科技研發的機器人正隨著音樂進行一系列華麗的揮手與旋轉表演，就在它轉身面向人群時，手臂擺動幅度疑似失去精準控制，直接搧向一名靠近觀看的男孩臉上。

▲ 影片來源：X平台＠SoundOfHope_SOH（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

男孩當場痛到摀嘴大哭，四周民眾發出驚呼，場面一面混亂。工作人員第一時間上前試圖抱住機器人，該機器人失控傷人後還繼續扭動身軀表演了十幾秒，才被強制關閉。

畫面曝光後引發熱議，網友直呼「好危險的表演」、「機器人已經開始動手打人啦」、「打在身上很疼的」。不少人留言嘲諷：「這機器人除了跳舞還能幹啥」、「不曉得宇樹要耍這種猴戲到何年何月」、「國內機器人每次都能給我帶來歡樂」。

男童在觀看機器人跳舞時被搧了一巴掌。（X視頻截圖）
男童在觀看機器人跳舞時被搧了一巴掌。（X視頻截圖）

當時現場有不少家長帶著孩子觀看機器人表演，舞台周邊沒設置安全防護欄。有博主發文表示，部分商用機器人為了追求表演效果，刻意加大動作幅度，卻忽略了安全感應、限位裝置的安裝；部分主辦方為了節省成本，不設置安全護欄、不安排專人值守，也給現場觀眾埋下安全隱患。

據了解，中國機器人出包不是第一次。今年2月，在成都凱德廣場的一場人形機器人表演，機器人失控把一名圍觀老人踢倒在地，機器人也倒地躺平，引發眾人圍觀；3月8日，上海科技館的「機器人玄俑重生之旅」演出過程中，扮演「玄俑」的機器人被協作的機械臂意外砸落在地，機身摔得粉碎，引得圍觀的觀眾集體發出一片驚呼，也引發網友一番嘲笑。

人形機器人

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