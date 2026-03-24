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又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

精準預言美伊開戰 北京中學老師暴紅 「比盲眼龍婆還神」

中國新聞組╱北京24日電
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江學勤獨創地緣政治預測體系。（取材自IG@PredictiveHistory）
江學勤獨創地緣政治預測體系。（取材自IG@PredictiveHistory）

這段時間，一個叫江學勤的華人突然在英文世界火了。他精準預測國際局勢，尤其關於美伊戰爭、美元霸權及東亞秩序的前瞻性分析，引起全球熱議，被外媒稱為「中國的諾查丹瑪斯」，還有人大讚「比盲眼龍婆還神」。江學勤目前在北京朝陽區一所叫「探月學校」的私立中學任教，教歷史與哲學。

綜合媒體報導，江學勤1976年生於廣東台山，六歲隨父母移民加拿大，他曾任深圳中學校長助理、北大附中國際部主任，推動批判性思考與通識教育，2014年出版著作「創新中國教育」。

2000年代初期，他曾任自由記者，為「遠東經濟評論」等撰稿；2002年因在大慶「非法採訪」被驅逐出境，另外，他也曾任職聯合國駐阿富汗援助團。目前，他在北京探月學院的創新教育學校教西方哲學。

江學勤之所以暴紅，是因為早在2024年，他就精準預測川普再次當選美國總統，以及2026年美伊戰爭爆發等重磅地緣政治事件，尤其是他斷言「美國必敗」的觀點引發全球熱議。隨著美伊戰爭爆發，這條2024年的老視頻在全網瘋傳，評論區裡全是美國人的驚嘆。

江學勤的YouTube頻道「Predictive History」，訂閱量在短時間內從幾萬暴漲至近200萬，甚至有人稱他為「江先知」。

江學勤的核心論點是，基於「不對稱消耗戰」理論，指出伊朗以低成本無人機消耗美國高價攔截導彈，將拖垮美國經濟。戰爭開始後，江學勤依舊認為伊朗比美國更具優勢。

他曾在3月3日接受美國獨立新聞政論節目「Breaking Points」採訪時指出，伊朗握有一張險惡的底牌：通過打擊海灣地區的海水淡化設施，讓整個石油美元體系在數周內癱瘓。而就在節目播出的五天後，伊朗襲擊了巴林的一座海水淡化廠。

江學勤的表述非常直接，「現在的美國經濟本質上是一個龐氏騙局，靠外國不斷購買美元來維持運轉」，而美國當前負擔著近39萬億美元的債務，幾十年來依賴產油國用美元結算石油、再把錢回流到美國經濟的循環。這套循環一旦中斷，後果將是毀滅性的。

江學勤真正厲害的，是他知道怎樣用英文講故事，知道如何把抽象的歷史趨勢、文明衝突和地緣政治，轉換成普通受眾也願意聽下去的內容。

不過網上對其評價兩極，支持者認可跨文化視角的獨特性；批評者指其理論含「陰謀論」色彩。

江學勤獨創了地緣政治預測體系。（取材自探月學院網站）
江學勤獨創了地緣政治預測體系。（取材自探月學院網站）

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