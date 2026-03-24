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「多看你一會」 女搭機拍到山頂上人影 竟是送機的媽媽

中國新聞組／即時報導
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山頂上送機的媽媽。（視頻截圖）
山頂上送機的媽媽。（視頻截圖）

近日，一段「飛機起飛時意外拍到母親站在山頂送行」的視頻走紅，拍攝者惠小姐表示「飛機剛起飛，很意外拍到了站在山頂的我媽，給她拍了人生第一個航拍視頻！」不少網友留言說看得大哭，「體會到了朱自清『背影』的複雜感受。」

揚子晚報報導，惠小姐介紹，自己來自延安，春節過後搭乘航班返回杭州工作。當天父母一同前往機場送行，通過安檢後，母親為了能多看女兒一眼，在機場附近尋找視野較高的位置，最終登上一處小山頭等待飛機起飛。

惠小姐說，當時媽媽還給她發了一個視頻，說找到一個能看飛機的地方，停機坪上只有兩架飛機，問哪一架是她的。「我就告訴她哪一架是我乘坐的，讓她可以根據顏色識別出來。」儘管有過這樣預設，但惠小姐仍然沒想到能在起飛時遠遠相見。

「我當時完全不知道她在哪裡，也不知道飛機滑行時會在我左邊還是右邊，所以根本沒有想到能拍到媽媽。」

惠小姐說，「那天媽媽正好穿著橙色的衣服，我看見遠處山頭有一個很小的點，放大一看，還真是她。」後來飛機著陸，惠小姐才知道，媽媽也在舉著手機拍攝她的航班起飛，來了一場「雙向奔赴」。

惠小姐說，之後還收到爸爸的信息，寫道「你媽媽只為你多看你一會，爬到山的最高處，等你乘坐那架航班開始慢慢跑道上滑走掉頭一直到起飛。」一句簡單的話，卻讓人又一次感動。她回憶，當時她第一時間把視頻發在家庭群中說，在空中拍到你了。

「媽媽的愛太深沉了」、「她的手裡，就差了一根繫風箏的線。」網友留言，「她知道飛機裡有你，看到了飛機看到了你」評論區看到，不少網友在讚嘆的同時，也都分享起自己的故事，還有很多人曬飛機起飛的照片，背後藏著滿滿的思念。

媽媽拍的女兒坐的飛機。（取材自揚子晚報）
媽媽拍的女兒坐的飛機。（取材自揚子晚報）

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