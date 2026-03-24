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傍名牌？「中園石化」像中國石化 網友：加油大意了

中國新聞組／北京24日電
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河北石家莊市鹿泉區中園石化加油站。(取材自極目新聞)
河北石家莊市鹿泉區中園石化加油站。(取材自極目新聞)

近日，有河北網友發帖稱「大意了，這也太像中石化了」！加油時還納悶怎麼油價這麼便宜，工作人員說他們不是中國石化，是中園石化。在評論區，該網友回覆網友稱，這個加油站在石清路，加完油才發現。

極目新聞報導，該網友發布的圖片顯示，「中園石化」為紅底白字，字母為「SNOPEC」，和同為紅底白字的中國石化只有一字之差，英文字母也只是少了一個I，不仔細看確實容易混淆。

據報導，上述加油站的有關人員23日稱，他經營加油站已十多年，都是用的這個名字，之前有關部門也來問過名字的事，他有營業執照，名字都是經過審批了的。當被追問最初取名的想法，他說，「這個就不用你管了」。

不過，經查詢天眼查顯示，該加油站為石家莊市鹿泉區中園石化百尺桿加油站，曾用名為鹿泉市中園石化加油站。

鹿泉區市場監督管理局工作人員表示，僅憑站名還不好判定，是否侵權還要根據裝修情況來綜合判定，他們將派人現場調查後回覆。

報導指出，經在地圖上查詢發現，河南、安徽、湖南等地也有一些「中園石化」加油站。

據石家莊新聞網2011年7月消息，新樂市工商局執法人員發現，當地一加油站使用的「中園石化」字樣標識與中國石油化工公司註冊的「中國石化」及標識相似。經調查，該加油站在當地工商部門註冊登記的加油站名稱為「新樂市北方加油站」。新樂市工商局認定，當事人已構成侵犯註冊商標專用權的行為，分別對當事人做出責令停止違法行為，並處罰款1.6萬元人民幣(約2300美元)的行政處罰決定。

另據紅網2015年2月消息，湖南桃江工商查處「中園石化」、「中囩石化」等八家「傍名牌」加油站。根據商標法第57條的規定，未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標的，屬侵犯註冊商標專用權。縣工商局將對這些存在侵權行為的加油站做出嚴肅處理。

報導指出，此前中國石化、中國石油、中國海油三家央企巨頭接連發布打假公告，表示遭遇了「李鬼」，並提醒社會各界提高警惕，注意防範風險。

車輛30日在福州中國石化加油站加油。(中新社)
車輛30日在福州中國石化加油站加油。(中新社)

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