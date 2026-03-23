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與何九華5年緋聞…王鷗自爆單身 洗不掉隱婚生子疑雲

中國新聞組／北京23日電
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王鷗在鏡頭前自爆恢復單身引發熱議。（取材自微博）
王鷗在鏡頭前自爆恢復單身引發熱議。（取材自微博）

因演出「琅瑘榜」打開知名度的王鷗日前亮相在鏡頭前，自爆恢復單身引發熱議。由於王鷗與何九華的緋聞拉扯長達五年，再加上她先前遛娃被拍，被不少網友猜測她早已退出螢幕隱婚生子，讓外界「一頭霧水」。

網易號「傳媒櫻桃派」報導，自2021年起，何九華就被拍到探班王鷗，兩人摟肩挽腰、用情侶手機殼，戀情首次曝光，直到今年2月份，仍有人拍到何九華與好友聚會後返回王鷗住所。儘管雙方從未正式官宣，但這段關係在德雲社演出的調侃中早已是「公開」的祕密。

王鷗和何九華持續多年的戀情傳聞中，還夾雜著隱婚生女的消息。2023年7月，何九華被拍到與異性舉止親密，就在網友們都認為這段感情將要畫上句號的時候，卻有媒體曝出王鷗懷孕的消息。隨後，王鷗更是消失在幕前很長一段時間，日常影片中也被網友指出她浮腫顯孕態。

2024年7月，有媒體拍到保母帶孩子出入王鷗住所，讓「隱婚生子」的猜測更有說服力。但令人沒想到的是，在綜藝節目上，何九華面對曾志偉的詢問，堅稱自己未婚，讓兩人的關係更為撲朔迷離。

更魔幻的是，到了2025年7月，何九華在北京演出，有觀眾偶遇王鷗出席，當時的她戴著口罩和帽子，坐在第一排正中的位置，一直專心致志的盯著舞台上的何九華。

2025年12月，有媒體拍到王鷗帶兩歲女童逛公園，她蹲下身耐心為孩子整理衣服、溫柔拍照的場景，再度引發全網「隱婚生女」的熱議。然而，王鷗工作室回應稱，孩子是表姊的混血女兒，王鷗只是幫忙帶娃。

2月份，何九華又被拍到深夜返回王鷗住所，並熟練的按下開門密碼，進一步坐實了人感情穩定的印象。短短一個月後，王鷗又在鏡頭前官方宣單身。

五年來，王鷗面對和何九華的感情傳聞三緘其口。被曝生娃後，王鷗短暫消失在觀眾面前，2025年，復出的她仍然工作滿檔，一年內拍了六部戲。

王鷗在鏡頭前自爆恢復單身引發熱議。（取材自微博）
王鷗在鏡頭前自爆恢復單身引發熱議。（取材自微博）

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