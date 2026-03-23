「深刻戰略錯誤」英媒：西方電動車轉型慢 恐讓中搶占市場

英媒指出，西方車廠放緩電動車轉型，恐在競爭中失去優勢。圖為底特律的汽車組裝工廠。(路透)

據英國衛報報導，1980年代曾稱霸市場的底特律汽車巨頭，但在油價上漲、廉價且省油的日本 車崛起後，最終被日本車廠顛覆；如今，西方汽車製造商正犯下類似的「深刻戰略錯誤」，在油價再度攀升之際，業者卻縮減電動車 布局，轉而重押燃油車，專家警告，整個產業未來與數千萬個就業機會恐受衝擊，而這次主要威脅來自中國。

1980年代，福特、通用與克萊斯勒靠銷售高耗油車致富，但在油價上漲、廉價且省油的日本車崛起後，因應不及導致銷量崩跌，美國汽車重鎮數十萬人因此失業。

而現在，比亞迪、零跑等中國品牌憑藉價格優勢與品質表現，正快速拓展歐洲市場。比亞迪今年已超越特斯拉 ，成為全球最大電動車銷售商，中國車廠正迅速侵蝕福斯、福特、標緻與雷諾等傳統車廠的市占。

在美國，電動車政策退縮更為明顯。美國總統川普取消電動車購車補貼，並廢除排放規範，使過去推動電動車的政策幾近停滯。奧斯頓馬丁前執行長帕爾默指出：「歐洲最糟糕的反應，就是退縮、減少投資，並期待市場重新對自己有利，但這不會發生。」

報導稱，伊朗戰事使西方放慢電動車轉型更顯短視。油價上漲已帶動歐洲市場對電動車需求回升，德國線上車商MeinAuto表示，戰事爆發後電動車相關流量增加40%。

帕爾默指出，中國車廠已在電池與軟體領域建立實力並快速擴張，若歐洲此刻遲疑，恐讓競爭對手取得難以逆轉的優勢。然而，西方車廠正持續縮減電動車投資，主因在於電動車利潤仍低於傳統燃油車，導致業者將數百億投資認列減損。

斯泰蘭蒂斯（Stellantis，旗下包含克萊斯勒等品牌）今年2月認列220億歐元（約254美元）減損，福斯去年亦有類似動作，兩者合計掌握歐洲逾40%市場；福特則承受約195億美元損失，並取消部分電動車與電池投資計畫。

業界人士指出，中國早已確立電動車發展方向，美國近期則重新偏向燃油車，但歐洲政策反覆，恐使車廠陷入兩難。

另據日本經濟新聞報導，2025年中國車企全球新車總銷量近2700萬輛，年增約10%；日本車企則小幅下滑至約2500萬輛，為自2000年以來首次失去榜首位置。而中國車企去年全球累計銷量已超越日本，首次躍居世界第一，終結日本長達25年的領先地位。

報導指出，在全球銷量前20名車企中，中國共有六家上榜，包括比亞迪、吉利、奇瑞、長安、上汽與長城，數量超過日本的五家。