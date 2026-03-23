爛尾12年 四川版「鐵達尼號」要復活了？ 官方回覆

大英縣「鐵達尼號」由武昌船舶重工集團建造，船體長約270米，寬約28米。(中新社)

一艘投資10億元、以「鐵達尼號」（又譯「泰坦尼克」號）原船1：1比例複製的船舶，目前鏽跡斑駁地停在四川省遂寧市大英縣郪江岸邊船塢，這艘旨在復原「鐵達尼號」場景的船舶，自2014年開工以來，因資金等問題多次延期、停工，近日有市民反映該項目爛尾多年，是否能繼續建設？官方回覆，正積極尋求重啟合作，再度引起公眾關注。

中國新聞周刊報導，大英縣「鐵達尼號」由武昌船舶重工集團建造，船體長約270米，寬約28米，從龍骨至船橋高約31.7米，以原船1：1比例建造。船內設有宴會廳、表演劇場、豪華一等艙、觀景台、游泳池等鐵達尼號全部功能場景，甚至細緻到馬桶、瓷磚都與「鐵達尼號」一樣，「連一個100年前的垃圾桶都要找到」，旨在重現當年實景。

計畫啟動之初，聲勢浩大，備受市場與輿論關注。然而，與它的原型相似，這艘巨輪的命運同樣曲折，最初預計2017年完工，但因資金等問題多次延期、停工，開工至今12年仍未能實現「首航」。

近日，在四川網路問政平台「四川群眾呼聲」上，有市民反映該項目爛尾多年，是否能繼續建設？官方回覆，按1：1原型復建的船舶主體工程已完成約90%，同時，經遂寧市中國死海旅遊度假區管理委員會調查處理，項目方已依法進入破產清算程序，並積極對接潛在投資方，尋求重啟合作。

四川省區域科學學會副秘書長徐洪海曾去大英縣現場考察過這個項目，他表示，在大英縣無船台、無大型吊裝設備的情況下，施工工藝、建造難度遠超常規文旅項目。徐洪海認為，從耗資10億的豪情規畫，到停滯十年的爛尾爭議，「鐵達尼號」計畫也折射出部分重資產文旅計畫「重噱頭、輕實效」的產業痛點。

世界旅遊城市聯合會特聘專家王笑宇認為，官方已啟動破產清算並明確轉型方向，「鐵達尼號」IP仍能吸引部分注重情緒價值的客群，只有待新投資方和專業營運團隊到位、完成重新評估後，才能更準確判斷是否具備永續條件。