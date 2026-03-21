花錢買被愛？擦邊服務？ 中興起「親密撫觸師」、收費高

「親密撫觸師」的服務成為熱門話題，有人質疑是擦邊服務，有人形容這是「中年人花錢買被愛」的感覺。（視頻截圖）

困在了無性生活裡的現代人，開始花錢買「被愛的感覺」了。最近，一個叫做「親密撫觸師」的職業在網上忽然火了起來。可是「親密」是什麼意思？要「親密」到什麼程度？有人質疑是擦邊服務，業者則指是為成年人提供撫摸、擁抱，甚至使用羽毛等柔軟工具，協助釋放壓力。

中國新興一種「親密撫觸師」的服務，有網民形容，這是「中年人花錢買被愛」的感覺；有人質疑是擦邊服務，業者則指是為成年人提供撫摸、擁抱，甚至使用羽毛等柔軟工具，協助釋放壓力。

港媒據公眾號「拾遺」報導，「親密撫觸師」服務對象是成年人，以刺激觸覺感官，來讓客戶減壓放鬆。業界強調是「非性服務」，因為雙方要簽同意書，列明接觸的範圍、衣著和中止權利，嚴禁親吻或任何性行為。此外，客戶在接受服務時，通常會戴上眼罩，以降低視覺干擾、專注感官體驗。

據業界說法，單次服務價格從人民幣千元至上萬元不等，「比心理醫師收費還高」的門檻，某種程度也篩選掉帶有不當動機的客群。

業者解釋，「親密撫觸」與按摩不同，更重視情緒交流，在服務前，要先了解客戶的壓力與困境，承諾保密，再根據個人狀態調整觸碰方式。

撫觸師@撒馬分享一則故事。她遇到過很多高淨值的客戶，很多人外表光鮮，可各有不同的憂慮和困境。她接觸過一位40多歲的男性客戶，多年的無性婚姻，早已讓他忘記被觸碰是什麼感受。妻子要麼沉默不言，要麼針鋒相對。

每次下班回家站在家門口，他寧願抽一根煙，或是在家門口徘徊很久，給自己做足了心理建設才能推開那扇門。

他孤獨，也渴望被接納、被關懷，撒馬認真聽完他的傾訴後，像對待嬰兒一樣，耐心地觸碰他的皮膚，讓他重新正視自己的身體。他從僵硬到逐漸放鬆，有種被全然接納的感覺，在結束之後，他說「像重新活過來」。

那一刻，撒馬明白，這個行業是有價值和意義的。

類似回饋並非個例。部分撫觸師表示，客戶在過程中出現流淚或大笑等情緒反應相當常見，顯示其需求並非來自情慾，而是深層的情感連結與被接納感。