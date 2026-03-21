中16新措施擴大入境消費 7省試行外國客線上住宿登記

中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」20日在上海出塢，全面轉入碼頭調試階段，計畫於今年底完成交付，將在廣州南沙郵輪母港開啟國際航線。（新華社）

在全球旅遊市場逐步復甦，而內需承壓背景下，中國近期密集推出多項措施，實施對外開放與消費驅動並行的經濟策略。中國商務部 等九部門20日聯合印發「關於促進旅行服務出口擴大入境消費的政策措施」，從7方面提出16條具體舉措，打造具有全球吸引力的國際消費環境。與此同時，中國也在通過發展郵輪產業拓展新的消費領域。第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」20日在上海出塢，計畫在年底投入運營。

此外，國家移民管理局20日宣布在7省市試點推行外國人旅館以外住宿登記網上辦理，以提升在華生活便利度。業內分析認為，此舉不僅將吸引更多外國人來華旅遊，還將進一步優化中國的國際營商環境，吸引更多外籍人才來華工作、學習。

數據顯示，2026年春節假期全國邊檢查驗外國人員出入境131.3萬人次，同比增長21.8%；免簽入境46萬人次，同比增長28.5%。隨著政策落地與便利化舉措擴圍，入境旅行服務與消費市場有望持續回暖。

港媒大公報報導，這次由商務部牽頭出台的政策組合拳，覆蓋入境旅遊、商務、賽事、文娛、健康、教育培訓等多個領域。在擴大入境旅遊消費方面，政策提出打造「你好！中國」國家旅遊形象，設立入境一站式國際遊客信息服務平台，並鼓勵開發「一程多站」精品線路及綠色低碳旅遊產品。為提升服務品質，將加強小語種導遊隊伍建設，並在熱門景區提升外國遊客預約購票的便利化水平。

報導指出，在激活賽事與文娛消費方面，政策明確支持引進具有全球影響力的國際賽事，推出「賽事＋旅遊」套餐。同時，優化涉外營業性演出審批管理，支持有條件的地區打造「國際演藝消費區」，允許延長夜間演出時段並配套24小時公共服務。此外，政策還鼓勵拓展「演藝＋文旅」融合消費場景，設計「演唱會主題旅遊線路」等特色產品。

報導稱，針對入境商務與健康消費，新政支持培育有影響力的國際展會，為來華客商提供簽證便利及延期服務。在醫療健康領域，將在部分地區探索建設國際醫療旅遊集聚區，發揮海南博鰲樂城先行區示範作用，允許符合條件的進口藥品在區內使用。同時，支持醫療機構與國際保險公司合作，擴大國際商業保險直接結算範圍，簡化理賠流程。

此外，在教育培訓領域，政策提出加強「留學中國」品牌建設，鼓勵中文教育機構國際化發展，推廣「中文＋職業技能」課程，為中國「走出去」企業的外籍員工提供培訓支持。

報導說，與商務部的宏觀政策相呼應，國家移民管理局同日發布公告，宣布自3月20日起，在河北、遼寧、浙江、湖北、廣西、重慶、四川7省（自治區、直轄市）試點推行外國人旅館以外住宿登記網上辦理服務。根據規定，外國人在旅館以外住宿，應在入住後24小時內辦理登記。