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眼光毒…成都女330萬元抄底8套「老破小」 月收租2.1萬

中國新聞組／北京21日電
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中國年輕人開始批量抄底老破小。示意圖。（取材自微博）
中國年輕人開始批量抄底老破小。示意圖。（取材自微博）

中國年輕人開始批量抄底老破小，成都一位女性買家因「抄底」了成都8套「老破小」而在社交媒體上走紅。據稱，這8套房總價330萬元（人民幣，下同，約48萬美元），租金總額每月2.1萬元。

新京報報導，隨著「老破小」行情走火，強二線城市如成都、天津等出現了一批「抄底」老破小的人群，他們的核心邏輯是「總價比、高租售比（月租金×12/房屋總價）」。

李先生表示，「從去年到現在，我買了7套天津的『老破小』，全部是自有現金，總價350萬，月租金總額1.5萬，租售比最高6%，也有3%-4%的，平均租售比約5%。」

李先生說，其入手的房子一般比市場價要便宜10%，「大多是一些著急出售的，要求全款，買得多了，就會有專門的渠道。」他說，「50萬元能在天津核心區買一套兩室的『老破小』，月租金2000元，租售比4.8%，每月都可以有固定的現金流收入。同時，從長期來看，我也認為『老破小』行情會持續，房價會上漲，將來合適時機還可以賣掉。」

無獨有偶，成都一位女性買家在社交媒體上分享她入手多套「老破小」的經歷而走紅。據她稱，她曾經幾乎每天都刷房源到凌晨兩點，一天問幾十套。成都二環內的大中介，幾乎都在幫她找房。

這個女性買家的眼光很「毒」：只選擇總價30萬-40萬元，租售比超5%的「老破小」。其購入的8套老破小，總價330萬、貸款220萬，租金總額每月2.1萬，不光覆蓋全部月供1.4萬，還能留下近10%的利潤。

一名上海中介向記者算了一筆帳，目前掛牌一套上海靜安區彭浦板塊的一室戶的「老破小」，總價99萬元，月租金3000元，租售比就達到了3.6%，「比存銀行划算」。

中原地產首席分析師張大偉表示，「一線城市好的地段的租售比在3%左右，報導案例中7%的租售比只是個案。如果是貸款的話，想用長期的租金來覆蓋信貸投入的成本，可能性是很小的。」

張大偉補充稱，「如果批量去買『老破小』，還要考慮出手的問題，是否有買家接盤。」

所以，在「房住不炒」的基調下，如果確有剛性需求或者學區需求，當前確實可以在多方比較下去「撿漏」一套「老破小」，但是，如果批量買進只為投資，還是那句老話——「投資有風險，入手需謹慎」。

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