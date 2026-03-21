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連鎖超市山姆冷鮮豬肉 被曝數月前屠宰 網驚：僵屍肉

中國新聞組／廣州21日電
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山姆被曝冷鮮豬肉是數月前屠宰的。（取材自新晚報）
山姆被曝冷鮮豬肉是數月前屠宰的。（取材自新晚報）

連鎖超市又翻車？話題「山姆被曝冷鮮豬肉是數月前屠宰的」近日衝上熱搜。網友熱議，「冷鮮肉保質期一般一周之內，凍肉最長可兩年，120天這不胡扯嗎」、「僵屍肉當鮮肉賣，好響的算盤，這裡面水太深了…」、「怪不得，排骨燒出來沒有香味，原來是冷凍的。」

新晚報報導，深圳網友姜女士在社交平台發帖稱，3月18日在深圳山姆會員商店（前海店）購買了黑豬瘦肉，回家後掃描包裝上的二維碼，發現頁面顯示的「活豬接收日期」和「屠宰日期」均為2025年11月9日。

山姆工作人員表示可以辦理退貨，並解釋稱「冷鮮肉有120天保質期」。姜女士繼續追問後，對方改口稱「是溯源碼沒有更新」。

讓姜女士不解的是，19日她再次掃碼時，發現頁面上的「食品追溯信息」已經消失。姜女士質疑，山姆是在銷售冷凍肉解凍後的產品。

據報導，北京德恆（福州）律師事務所林倩認為，對於保質期較短的生鮮肉品，將數個月前的屠宰日期隱匿，僅標注當天的「包裝日期」，足以讓消費者對產品的新鮮度和剩餘保質期產生重大誤解，這本身就是一種欺詐行為。

搜索發現，有不少用戶吐槽過在山姆買到的豬肉有豬騷味。

此前，山姆會員店售賣的挪威進口三文魚，其包裝標注「需加熱後烹飪食用」，卻被不少消費者當作刺身生食，引發網友對食品安全的擔憂。部分消費者反映，該標注字體偏小且未設置醒目標識，容易被忽略，還有網友調侃「吃了多年才發現吃錯了」。

這不是山姆第一次陷「陰陽標籤」風波，有媒體報導，有人買了山姆超市的鹵水拼盤，看到盒子上貼著的標籤顯示生產日期10月20日，最佳食用日期三天，以為是現做的鹵菜。買回家吃了一半，才發現盒子底部還貼著另一張標籤，生產日期寫著「8月27日」，保質期「12個月」，這才知道原來買的是冷凍了兩個月的預製菜。

山姆被曝冷鮮豬肉是數月前屠宰的。（取材自新晚報）
山姆被曝冷鮮豬肉是數月前屠宰的。（取材自新晚報）

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