我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

涉非法轉運Nvidia晶片伺服器售中 美超微高層被起訴

壺口瀑布「門口要錢 1人100 不進去了」 男調侃引爆輿論

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布旅遊區遊覽觀瀑。（新華社資料照片）
遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布旅遊區遊覽觀瀑。（新華社資料照片）

「媽，我們來看你了！門口要錢，一人100元（人民幣，下同，約14.5美元），我們就不進去了！」就因在壺口瀑布外喊了這麼一句話，男子竟被景區投訴惡意詆毀侵犯名譽權，景區還逼男子發布道歉視頻，引發全網熱議。事件發酵後，因視頻定位於山西壺口瀑布景區，其官方帳號遭惡評刷屏，山西壺口瀑布景區隨即回應：「事發地其實是陝西壺口瀑布，我們也是受害者。」陝西壺口瀑布景區稱：「不了解具體事情。」

觀察者網報導，「媽，我們來看你了，門口要錢，一人100元，我們就不進去了。」因為在短視頻裡隨口調侃的一句話，遊客竟然被景區投訴侵犯名譽權。這件事隨即引爆輿論場，引來大批網友對景區的口誅筆伐。

這場輿論風波背後，大眾對於中國景區昂貴門票的厭惡度直接衝上頂點，也加速推動了旅遊資源具有強公共屬性的國有景區免門票化進程。

縱覽整個事件，真正引爆大眾情緒的並非景區投訴遊客事件本身，而是景區所表現出來的自以為是的傲慢態度。

遊客「田野的風」展示的投訴描述顯示，景區認為其言論是「惡意攻擊，詆毀，胡編亂造，歪曲事實」，是「故意給我們景區製造輿論」，認為遊客發布的內容「斷章取義，誤導大家」。

景區刻意強調的這句「壺口瀑布是我司開發的旅遊景點」成為壓死駱駝的最後一根稻草，直接把大眾壓抑的憤怒情緒徹底引爆。

網友們紛紛表示：「好家伙，這家景區多大的譜」、「一句吐槽就如此上綱上線不說，還直接把老祖宗留下的自然遺產變成自家開發的旅遊景點」、「恐怕就是三山五岳，長城故宮，都不敢這麼囂張跋扈的抨擊遊客吧？」

據了解，這些年壺口瀑布作為一家景區，被遊客吐槽最多的一個點是「排隊兩小時，參觀五分鐘」。

壺口瀑布的景色固然震撼，但是對於大部分遊客而言，自己大老遠跑到景區，辛辛苦苦排好幾個小時的隊伍，最後就看了五分鍾，拍拍照，打個卡，然後就走人了。100元的景區門票就換來五分鐘的體驗外加幾個小時排隊的勞累，著實性價比太低了。

有人反駁，迪士尼的一個項目也就幾分鍾，也沒見人說性價比低呀？問題是，迪士尼好玩的項目有好幾十個，壺口瀑布最有價值的景色只有這麼一個。

據了解，壺口瀑布景區這些年一直想要在景區內開發各類二消項目，也的確陸陸續續推出了一些，例如弧幕電影「黃河之水天上來」、山水交響實景演出「黃河大合唱」等，奈何大多反響平平，不溫不火。

壺口瀑布開發二消項目有兩個難以逾越的門檻：

其一，生態紅線。壺口瀑布景區雖然看著不小，但是真正能夠開發的區域卻非常有限，因為景區內絕大多數區域都是嚴禁開發的保護區，到處都是不能被觸碰的生態紅線。

壺口瀑布下游有一個叫孟門山的天然河心島嶼，景觀無敵，旅遊開發價值度極高，但是就這塊風水寶地，被畫入了生態保護紅線之內，景區根本不能觸及。因此，真正留給壺口瀑布景區開發的空間並不大，只能做一些演出、影院類的二消項目，但這類項目卻又很難做出彩。

其二，過境難留人。嚴格意義上來說，壺口瀑布景區並非一個旅遊目的地，而是一個過境旅遊目的地。絕大多數遊客不是專門來壺口瀑布景區游玩的，而是將其作為旅遊線路上的一環，留給景區的參觀時間並不多。

世報陪您半世紀

迪士尼

上一則

釋永信涉貪 河南省檢察院提公訴控4罪

延伸閱讀

俄勒岡私有瀑布網路求售 州政府210萬買下它

俄勒岡私有瀑布網路求售 州政府210萬買下它
江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了
大唐不夜城「不倒翁小姐姐」辭職 嫁入豪門？她回應了

大唐不夜城「不倒翁小姐姐」辭職 嫁入豪門？她回應了
「和我有什麼關係？」年輕人不再關注兩會

「和我有什麼關係？」年輕人不再關注兩會

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留

申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港