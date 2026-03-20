壺口瀑布「門口要錢 1人100 不進去了」 男調侃引爆輿論

遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布旅遊區遊覽觀瀑。（新華社資料照片）

「媽，我們來看你了！門口要錢，一人100元（人民幣，下同，約14.5美元），我們就不進去了！」就因在壺口瀑布外喊了這麼一句話，男子竟被景區投訴惡意詆毀侵犯名譽權，景區還逼男子發布道歉視頻，引發全網熱議。事件發酵後，因視頻定位於山西壺口瀑布景區，其官方帳號遭惡評刷屏，山西壺口瀑布景區隨即回應：「事發地其實是陝西壺口瀑布，我們也是受害者。」陝西壺口瀑布景區稱：「不了解具體事情。」

觀察者網報導，「媽，我們來看你了，門口要錢，一人100元，我們就不進去了。」因為在短視頻裡隨口調侃的一句話，遊客竟然被景區投訴侵犯名譽權。這件事隨即引爆輿論場，引來大批網友對景區的口誅筆伐。

這場輿論風波背後，大眾對於中國景區昂貴門票的厭惡度直接衝上頂點，也加速推動了旅遊資源具有強公共屬性的國有景區免門票化進程。

縱覽整個事件，真正引爆大眾情緒的並非景區投訴遊客事件本身，而是景區所表現出來的自以為是的傲慢態度。

遊客「田野的風」展示的投訴描述顯示，景區認為其言論是「惡意攻擊，詆毀，胡編亂造，歪曲事實」，是「故意給我們景區製造輿論」，認為遊客發布的內容「斷章取義，誤導大家」。

景區刻意強調的這句「壺口瀑布是我司開發的旅遊景點」成為壓死駱駝的最後一根稻草，直接把大眾壓抑的憤怒情緒徹底引爆。

網友們紛紛表示：「好家伙，這家景區多大的譜」、「一句吐槽就如此上綱上線不說，還直接把老祖宗留下的自然遺產變成自家開發的旅遊景點」、「恐怕就是三山五岳，長城故宮，都不敢這麼囂張跋扈的抨擊遊客吧？」

據了解，這些年壺口瀑布作為一家景區，被遊客吐槽最多的一個點是「排隊兩小時，參觀五分鐘」。

壺口瀑布的景色固然震撼，但是對於大部分遊客而言，自己大老遠跑到景區，辛辛苦苦排好幾個小時的隊伍，最後就看了五分鍾，拍拍照，打個卡，然後就走人了。100元的景區門票就換來五分鐘的體驗外加幾個小時排隊的勞累，著實性價比太低了。

有人反駁，迪士尼 的一個項目也就幾分鍾，也沒見人說性價比低呀？問題是，迪士尼好玩的項目有好幾十個，壺口瀑布最有價值的景色只有這麼一個。

據了解，壺口瀑布景區這些年一直想要在景區內開發各類二消項目，也的確陸陸續續推出了一些，例如弧幕電影「黃河之水天上來」、山水交響實景演出「黃河大合唱」等，奈何大多反響平平，不溫不火。

壺口瀑布開發二消項目有兩個難以逾越的門檻：

其一，生態紅線。壺口瀑布景區雖然看著不小，但是真正能夠開發的區域卻非常有限，因為景區內絕大多數區域都是嚴禁開發的保護區，到處都是不能被觸碰的生態紅線。

壺口瀑布下游有一個叫孟門山的天然河心島嶼，景觀無敵，旅遊開發價值度極高，但是就這塊風水寶地，被畫入了生態保護紅線之內，景區根本不能觸及。因此，真正留給壺口瀑布景區開發的空間並不大，只能做一些演出、影院類的二消項目，但這類項目卻又很難做出彩。

其二，過境難留人。嚴格意義上來說，壺口瀑布景區並非一個旅遊目的地，而是一個過境旅遊目的地。絕大多數遊客不是專門來壺口瀑布景區游玩的，而是將其作為旅遊線路上的一環，留給景區的參觀時間並不多。