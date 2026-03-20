潮玩「拉布布」將拍真人電影 網憂成史詩級災難

「LABUBU」要拍真人電影了，但許多網友並不看好。(路透)

深受歡迎的「拉布布」(Labubu)兔兔妖系列玩具即將登上大銀幕。中國潮玩公司泡泡瑪特(Pop Mart)與索尼影業(Sony Pictures) 宣布，「拉布布」將拍攝真人和電腦動畫結合的電影，目前仍處於「早期開發階段」。不過，網友則擔心成為「史詩級恐怖電影，傳說級災難動畫」。

BBC中文網報導，這部電影將由英國導演保羅金(Paul King)執導，他曾執導「旺卡」(Wonka)、「柏靈頓」(Paddington，又譯「帕丁頓熊」)系列等。電影的推出日期未有公布。

近年來，「拉布布」在全球掀起熱潮，強勁的銷售讓泡泡瑪特成為估值近400億美元(約2757億人民幣)的玩具巨頭，超越如芭比(Barbie)製造商美泰(Mattel)等老牌對手。

「拉布布」的成功也讓泡泡瑪特業務從玩具拓展至主題樂園，其北京樂園開幕後人氣旺盛，如今更進軍影視產業。

「拉布布」由香港藝術家龍家昇(Kasing Lung)在十多年前創作，是受北歐神話啟發的森林精靈角色，亦屬於他的繪本系列「The Monsters」中的重要角色，該系列包含大量奇幻人物。

這部「拉布布」電影18日在巴黎官宣，當時正值該玩具全球巡展和十周年慶活動。

專家指出，泡泡瑪特打造的「拉布布」內容宇宙(media franchise)是順理成章的下一步。

新加坡國立大學行銷講師金大英(Kim Dayoung，音) 表示，「拉布布」電影有助於泡泡瑪特從「玩具零售商」轉型為「娛樂品牌」。

「對Z世代和千禧世代而言，內容和商業密不可分—看故事、連結角色，然後進入其世界並消費，是一段無縫體驗…潛力非常大。」金大英表示。

電影計畫也可能讓投資人對泡泡瑪特的價值更具信心。新加坡管理大學李光前商學院的卡皮爾·圖利(Kapil Tuli) 說：「『拉布布』有忠誠且狂熱的粉絲群，如果內容足夠吸引人，電影可能成為公司重要的成長契機。」

他表示，「拉布布」電影也可乘著近年中國動畫強勢崛起的東風，例如「哪吒之魔童鬧海」的票房成功和 「黑神話：悟空」的全球熱度，「現在正是跨出這一步的好時機。」

不過，對於此次電影官宣，許多網友並不看好，擔心成為「中美合拍史詩級恐怖片」、「史詩級恐怖電影，傳說級災難動畫」。