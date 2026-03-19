「北大畢業送外賣」引熱議 當事人回應：將一直送下去

「北大畢業生送外賣」的影片在中國社交平台廣泛傳播。（取材自微博）

近期，「北大畢業生送外賣」影片在中國社交平台廣泛傳播。影片中有一名男子自稱，2021年他以660分考入北京大學社會學專業，為安徽省高考前100名。談及為何選擇跑外賣，他表示：「第一，我沒有選一個好的專業，社會學並沒有教會我怎麼在社會上生活；第二，我沒有清晰的職業規畫，大學沒有實習，畢業時簡歷一片空白。」

他稱自己曾眼高手低，大學畢業後未直接就業，而是在家待了半年持續投履歷，「最後是外賣拯救了我，我的作息變規律了，身體也變好了。」目前，相關影片已從其抖音帳號刪除。

對此，美團官方公眾號「小團有話說」18日晚間回應，經向北京海淀區相關站點核實，確有一名陶姓眾包騎手（自由接單的兼職配送員）於2025年12月初註冊，但僅在12月9日當天完成五單配送，此後未再有跑單紀錄。

美團表示，騎手註冊流程並不要求提供學歷證明，平台無法核實其學歷背景，並呼籲外界對「高學歷標籤博取流量」保持理性判斷。

事件也引發網友質疑，「為什麼只送五單」、「是否為了流量」，該男子再發布影片回應，稱外送畫面為過去拍攝，近期才上傳。他表示自己之所以選擇送外賣，是因為想「自我救贖」。他坦言，在考上北大、完成人生目標後反而陷入迷茫，「我不知道未來要往哪裡走」，大學有整整兩年處於頹廢狀態，「覺得人生沒有任何意義」。

他在影片中描述，直到親自去送外賣，「騎著我的小電驢，吹著晚風，看著北京的街景，接到熱騰騰的外賣，親手遞到客人手上，看到他們臉上的笑容，我感受到無比的幸福。」

他表示送外賣對自己來說，「不是一個被逼無奈的選擇，而是一個曾經痛苦、迷茫過的年輕人，試圖重新找回和世界的連結」，並表示未來會「一直送下去」。

有網友評論，「北大送外賣是真是假不重要，但焦慮是真的」，認為事件背後折射出當前青年就業壓力與人生迷惘。

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