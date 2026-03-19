值得熱搜…西南航空學院連放6天春假 讓學生賞花戀愛

「正值春和景明，學校號召所有師生，放下書本，所有員工，放下工作，拋卻煩憂，帶上家人，帶上愛侶，呼朋引伴，去度春假吧，盡情享受這個春天的美好吧。」四川西南航空職業學院16日發布公告，宣布4月1日至4月6日，為該校今年春假時間。而北京一高校「春假+清明」連休九天，另有高校春假與「五一」接續，此前多地官宣春假清明連休六天登頂熱搜。

綜合大象新聞、河南廣播電視台官方網易號報導，據該學院公眾號文章介紹，春假以「去賞花 去戀愛」為主題，是情感教育的重要踐行。

工作人員表示，今年是該學校執行春假制度的第八年，教職工也會一同放假。放春假並不會縮短上課的時間，而是將週末、清明節假期作了適當調整，「我們想讓師生擁有集中休息的時光，去感受大自然的勃勃生機，去體悟生命的蓬勃向上。」

另據極目新聞報導，有網友17日曬出北京聯合大學關於2026年清明節放假和春假安排的通知，為了讓師生積極走出校園開展實踐調研，在社會大課堂中實現全面發展，根據上級關於2026年部分節假日安排的通知精神，結合學校工作實際，安排清明節4月4日（星期六）至4月6日（星期一）放假，春假為4月7日（星期二）至4月12日（星期日）。

據報導，該位網友18日表示，其稱通知屬實，是學校發的，他大概會利用這麼好的假期外出旅遊。

北京聯合大學校辦工作人員證實，春假和清明節連放9天假的通知是17日在校內OA辦公系統發布的。據了解，2025年該校春假是和勞動節連在一起的，從4月26日至30日為5天春假，5月1日至5日為五一假期，共計十天。

報導指出，春假連著清明節或者五一連放九至十天，是除了寒暑假外，國內學校放假最長的假期了。2025年4月27日至5月5日，中國人民大學也面向全校師生開展了為期九天的「青春社會行」主題活動。該校工作人員18日說，學校的春假通常是和五一連在一起的，但今年的放假時間還沒有公布，要等通知。

報導說，四川西南航空職業學院3月16日發布公告，宣布4月1日至4月6日，為該校今年春假時間。

據報導，近期，四川、江蘇、安徽等多地相繼發布了2026年的中小學春假安排，春假放假時間均為4月1日至3日，和4月4日至6日的清明假期連休，形成六天假期，話題一時間上熱搜第一。

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