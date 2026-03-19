我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

值得熱搜…西南航空學院連放6天春假 讓學生賞花戀愛

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

「正值春和景明，學校號召所有師生，放下書本，所有員工，放下工作，拋卻煩憂，帶上家人，帶上愛侶，呼朋引伴，去度春假吧，盡情享受這個春天的美好吧。」四川西南航空職業學院16日發布公告，宣布4月1日至4月6日，為該校今年春假時間。而北京一高校「春假+清明」連休九天，另有高校春假與「五一」接續，此前多地官宣春假清明連休六天登頂熱搜。

綜合大象新聞、河南廣播電視台官方網易號報導，據該學院公眾號文章介紹，春假以「去賞花 去戀愛」為主題，是情感教育的重要踐行。

工作人員表示，今年是該學校執行春假制度的第八年，教職工也會一同放假。放春假並不會縮短上課的時間，而是將週末、清明節假期作了適當調整，「我們想讓師生擁有集中休息的時光，去感受大自然的勃勃生機，去體悟生命的蓬勃向上。」

另據極目新聞報導，有網友17日曬出北京聯合大學關於2026年清明節放假和春假安排的通知，為了讓師生積極走出校園開展實踐調研，在社會大課堂中實現全面發展，根據上級關於2026年部分節假日安排的通知精神，結合學校工作實際，安排清明節4月4日（星期六）至4月6日（星期一）放假，春假為4月7日（星期二）至4月12日（星期日）。

據報導，該位網友18日表示，其稱通知屬實，是學校發的，他大概會利用這麼好的假期外出旅遊。

北京聯合大學校辦工作人員證實，春假和清明節連放9天假的通知是17日在校內OA辦公系統發布的。據了解，2025年該校春假是和勞動節連在一起的，從4月26日至30日為5天春假，5月1日至5日為五一假期，共計十天。

報導指出，春假連著清明節或者五一連放九至十天，是除了寒暑假外，國內學校放假最長的假期了。2025年4月27日至5月5日，中國人民大學也面向全校師生開展了為期九天的「青春社會行」主題活動。該校工作人員18日說，學校的春假通常是和五一連在一起的，但今年的放假時間還沒有公布，要等通知。

報導說，四川西南航空職業學院3月16日發布公告，宣布4月1日至4月6日，為該校今年春假時間。

據報導，近期，四川、江蘇、安徽等多地相繼發布了2026年的中小學春假安排，春假放假時間均為4月1日至3日，和4月4日至6日的清明假期連休，形成六天假期，話題一時間上熱搜第一。

世報50周年

世報陪您半世紀

上一則

網紅店黃牛囤號牟利 等位3200多桌 女子排隊到崩潰

下一則

官方鬆綁 中企准買Nvidia H200晶片 Groq伺機而動

延伸閱讀

政府持續停擺 5萬機場安檢人員近1個月無薪工作 小機場恐關閉

政府持續停擺 5萬機場安檢人員近1個月無薪工作 小機場恐關閉
5萬名機場安檢人員苦於無薪工作 小機場面臨關閉危機

5萬名機場安檢人員苦於無薪工作 小機場面臨關閉危機
芝暴風雨襲擊 2機場取消逾千航班 大批春假旅客滯留機場

芝暴風雨襲擊 2機場取消逾千航班 大批春假旅客滯留機場
專家談大學申請關鍵：重在找到自身定位、以經歷塑造個人故事

專家談大學申請關鍵：重在找到自身定位、以經歷塑造個人故事

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗