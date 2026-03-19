日最強「國產大模型」被扒全是中國代碼 中網民酸：又贏麻了

樂天大模型architectures寫著DeepseekV3ForCausalLM。（取材自觀察者網）

日本 互聯網巨頭樂天集團近日發布Rakuten AI 3.0，號稱「日本國內最大規模的高性能AI模型」。不過據中國媒體報導，發布當天就「翻車」。有日本網民測試發現，該模型在闡述日本在釣魚島事件立場時，同時也顯示中國的主權主張；在抗日戰爭上還直接列舉731部隊等日軍罪行。日網民進一步發現，該模型配置文件竟是中國國產大模型DeepSeek V3，樂天在日網民質疑後才加進去版權聲明。讓中國網民嗨翻，諷「丟死人了」。

據觀察者網報導，3月17日，樂天集團正式發布Rakuten AI 3.0，樂天介紹其有約7000億參數，作為一款日語特化模型在多項日語基準超越GPT-4o，還拿了日本經產省和NEDO的GENIAC項目補助。

但發布當天，這款日本最強大模型就「翻車」了。有日本網民測試發現，在釣魚島事件，該模型在闡述日本立場時，也明確表示了中國等對釣魚島的主權主張；在抗日戰爭的定性上，該模型則直接列舉了包括731部隊等日軍行徑，並稱東京審判已經定性了日本負有戰爭罪行。

這些回答引發了部分日本網民的質疑，認為該模型可能由中國開發；有日本網民查看該模型的配置文件後發現，這個所謂「日本國內最大規模的高性能AI模型」是DeepSeek V3，更離譜的是，樂天一開始就沒有放入DeepSeek的MIT許可證文件，被指出之後，才以NOTICE為文件名補上去，提交說明寫的是「Add the permission notice」，裡面的版權聲明：Copyright (c) 2023 DeepSeek。

截至目前，樂天集團沒有公開回應。

報導引述樂天的官方新聞稿，Rakuten AI 3.0是「基於開源社區最優秀的模型，結合樂天獨自的高品質雙語數據、技術力和研究成果開發」的，對Deepseek隻字未提。

有日本網民無奈的表示：DeepSeek現在都更新到V3.2了，樂天拿個舊版出來包裝，套殼都不挑個新的。

DeepSeek V3是開源模型，許可證允許商業使用和二次開發，在開源模型基礎上做微調是行業通行做法，報導稱，嚴格來說，樂天在法律上沒有違規，但其在所有對外宣傳中刻意迴避DeepSeek的名字，且用了別人的開源成果卻連許可證都沒放進去，被發現了才補回來，這波操作太難看了，況且這個項目花的是日本納稅人的錢，卻下載了中國的開源模型。

這則報導衝上了微博熱搜，中國網民紛紛留言開酸：「沒辦法，全世界主流成名的AI研發團隊核心基本都是中國人」，「微修調參我也會，外包給我吧」，「哈哈哈丟死人了」，「不懂就問，這種盜用我國開源的模型，開戰以後可以用作武器嗎」，「我們又贏了」，「給老美當小弟，都不給代碼抄嗎」。

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