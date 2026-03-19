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南韓地鐵出現「醜奴兒」 中網友諷：辛棄疾很快成南韓人

中國新聞組／北京19日電
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一名中國遊客發視頻稱，在南韓南韓一處地鐵站站台的玻璃門上看到了辛棄疾的詩詞。（視頻截圖）
一名中國遊客發視頻稱，在南韓南韓一處地鐵站站台的玻璃門上看到了辛棄疾的詩詞。（視頻截圖）

近日，一名中國遊客在社交平台發視頻稱，她在南韓旅遊時，在南韓一處地鐵站站台的玻璃門上看到了辛棄疾的詩詞，玻璃上不僅貼有中文原版，還有韓文翻譯版，她直呼，「辛棄疾歐巴你是真火了，火到南韓地鐵站了」。

據極目新聞報導，視頻顯示，地鐵站內的玻璃門上貼出來的是辛棄疾的詞作「醜奴兒」：「少年不識愁滋味，愛上層樓，愛上層樓，為賦新詞強說愁。而今識盡愁滋味，欲說還休，欲說還休，卻道天涼好個秋」。玻璃門上不光貼有詞作，作者辛棄疾的名字也貼了上去，在中文下方還有韓文翻譯。

一名中國遊客發視頻稱，在南韓南韓一處地鐵站站台的玻璃門上看到了辛棄疾的詩詞。（視...
一名中國遊客發視頻稱，在南韓南韓一處地鐵站站台的玻璃門上看到了辛棄疾的詩詞。（視頻截圖）

在視頻評論區，不少網友曬出自己前去打卡的照片，有曾打卡的網友表示：「誰看見了不想酣暢淋漓地拍上一張」。一位曾去南韓地鐵站打卡的網友表示，辛棄疾那首詞就貼在南韓弘益大學地鐵站，除了辛棄疾的詞，還有地鐵站貼了李白和杜牧的作品。

不少網友疑惑，為什麼南韓地鐵站裡會有辛棄疾、李白和杜牧的詩詞呢？據中新社2024年報導，當年首爾市政府選定一批外國詩歌貼在地鐵屏蔽門上歡迎各地遊客，入選的24首詩歌中有3首中文詩詞，分別是明洞地鐵站的「山行」（杜牧）、弘益大學站的「醜奴兒·書博山道中壁」（辛棄疾）和大林站的「山中問答」（李白）。

此視頻經報導後引發中國網友熱議，其中大都是嘲諷：「南韓不會又說成是他們的吧？」，「貼著貼著就說是他們的了」，「之前說泡菜是他們的，現在辛棄疾很快將成為南韓人」，「完了，李白辛棄疾很快要變成南韓人了」，「危險了，一會兒說是他們的了」，「不會又要被偷吧」。

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