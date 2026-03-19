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河南1餐廳發現小狗上桌吃飯 怒砸600套餐具…狗主人說話了

中國新聞組／北京19日電
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女子將狗狗與餐具同框的視頻發到網上。（取材自新聞晨報）
女子將狗狗與餐具同框的視頻發到網上。（取材自新聞晨報）

近日一名女子帶寵物狗進河南商丘一家餐廳用餐，還將狗狗與餐具同框的視頻發到網上，店主發現後，將近600套餐具全部全部砸碎，事件引發網友熱議。

新聞晨報報導，店鋪負責人姜先生稱，當時沒有看到狗被帶進餐廳，沒有細數過砸了多少餐具，應該在600套左右，「餐廳乾淨衛生是最基本的」。

民警說沒有辦法證明小狗是否用了盤子。姜先生稱事後查看監控，看到小狗沒有碰到餐具，但自己認為盤子已經不能再用了，目前已全部換成一次性餐具。

狗主人事後也很自責道歉，門店已停業進行了消殺，目前已恢復營業。

事件曝光後，有網友支持老闆的做法，「必須為店家點讚，處理得非常好」、「顧客們肯定放心了」，但也有人覺得店主反應過激了，「有點過了。狗看了也很鬱悶，沒必要發那麼大的火嘛」、「用不著這樣吧，但是可以理解其實這視頻也是為了名譽不受損」。

還有人呼籲寵物主人，不要隨便帶小狗進餐廳。「雖然小狗這麼萌，但是還是不要帶進這些地方啊，實在不行放前台」、「消毒心裡也膈應啊，以後還是會有人不想去吃的」。

店主將全店近600套餐具砸毀，改用一次性餐具。（取材自新聞晨報）
店主將全店近600套餐具砸毀，改用一次性餐具。（取材自新聞晨報）

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