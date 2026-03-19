「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

中國近年流行起「假裝上班公司」，讓年輕人藉著在「假職場」工作，緩解失業焦慮，看似荒誕，卻還真有人因為假裝上班而真賺到錢。杭州一名業者表示，一些按天付費的無業年輕人「入職」後，反而在這裡找到了商機，有人擔任公司員工6個多月，每個月的收入有七、八萬（人民幣，下同）；一些靈活就業或自由職業者也來進駐，「假裝上班」的客群，正從單純的「尋找上班感覺」向「利用低成本空間和新技術進行輕創業」過渡。

據都市快報橙柿互動報導，2025年7月底，陳英健在浙江省杭州市開設「歡迎來到杭州假裝上班無限公司」，「沒有工資，反而要付費上班」的「假裝上班」公司突然爆火。7個月過去了，陳英健說，最高峰時，公司裡同時有四五十位員工來「上班」，目前在20人左右。

陳英健說，最開始想出這個創意，主要是給朋友剛畢業的兒子，度過進入職場前的迷茫期，來付費上班的，也以按天付費的無業年輕人為主。現在過來的大多變成了靈活就業或自由職業者，以包月付費上班為主。入職時間最長的員工李建葉已在公司6個多月，她從事專業是烘焙行業私域諮詢與陪跑，去年8月「入職」假裝上班公司後，每個月收入有七八萬。

杭州假裝上班無限公司電子門牌。（取材自都市快報橙柿互動）

陳英健認為，「假裝上班」的客群，正從單純的「尋找上班感覺」向「利用低成本空間和新技術進行輕創業」過渡：「畢竟在杭州你要找個工位，價格600元/月以上，還不能加班。在這裡只需要299元/月，可以加班到晚上12點。性價比還是很高的」。

但明顯僅靠二三十人的付費上班，假裝上班公司無法實現公司盈利，甚至無法覆蓋成本，在北京、上海、深圳等地效仿開設假裝上班的公司大多因此相繼關門，陳英健的這家公司也賺不到錢，但他沒想過要放棄，因為他的公司在假裝上班這個平台，已經超越了簡單的共享辦公，演變成一個「資源整合平台」和「人才獵取入口」‌。

他分享了一個成功案例：「有一個全國知名的蛋糕品牌，也因為假裝上班這個平台找到了我們，我就把他對接給了那位做連鎖蛋糕店私域運營的李建葉，合作談成了我們也能得到利潤分成」。

目前，假裝上班從單一工位租賃，升級為工位+監督+資源+服務的輕創業孵化平台：1.2米工位包月299元，兩人獨立辦公室1500元包水電物業；針對熬夜、賴床、自律性差的創業者，推出「叫醒工位」，提供真人叫醒、打卡監督。公司還推出998元至9980元創業服務包。陳英健表示，未來，假裝上班公司將繼續服務一人公司、小微創業者，讓「假裝上班」真正變成「賺機會、創事業」的起點。

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