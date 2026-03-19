認了眼高手低、失業半年 北大畢業生陶文俊送外賣視頻暴紅

「北大外賣哥陶文俊」博主的視頻火了，他稱自己從北京大學畢業後，沒找到合適工作，開始送外賣。(視頻截圖)

近日「北大外賣哥陶文俊」博主的視頻火了，他稱從北京大學畢業後沒找到合適工作，開始送外賣，原因是自己選的社會學專業較冷門，在職場上又自恃北大學歷「眼高手低」致「高不成低不就」，焦慮下選擇送外賣。網友扒出他當年高考660分，曾是安康文科狀元，他自稱所在的美團外賣證實確有這名外賣員，但無法核實學歷。

目前他僅在一天送完五單，該博主視頻也使中國名校生高學歷低就現象再引發關注。

「北大外賣哥陶文俊」帳號ID介紹是北大畢業的高材生；此前視頻中，他稱自己2021年以660分的高考成績考入北京大學社會學專業，成績為660分，是當年安徽省前100名。

為何跑外賣？陶文俊稱有三點原因。第一，自己沒有選到好的專業，社會學並未教會他如何在社會上生活；第二，缺乏清晰職業規畫，大學裡他並未參與任何實習，畢業時簡歷一片空白，職場競爭力自然不如人；第三，他坦言自己眼高手低，本科畢業後在選擇崗位上好高騖遠，長達半年找不到工作。

陶文俊表示，待業期間每天都焦慮到夜不能寐，最後選擇送外賣。在接觸外賣行業之後，陶文俊逐漸發現這項工作的魅力，他的作息也因此變得規律，身體也愈發健康也不焦慮了。在最新的視頻中，陶文俊身穿外賣制服到母校北大，目光堅定的舉著自己當年錄取證書，稱自己找的工作還不如外賣賺錢。

「北大才子」與「外賣哥」兩個不相及詞條出現在他身上，讓他的視頻突然火了，有網友扒出他當年曾是安慶文科狀元，英語140分，文綜254分。不少網友發評論鼓勵，還有陶文俊的北大校友，稱送外賣並不可恥；但也有酸民稱，念到北大還送外賣是浪費名校資源。

據極目新聞，美團官方昨發布消息稱，北京站點確有「陶某俊」的眾包騎手，2025年12月初註冊，僅在12月9日當天完成五單配送。美團不強制騎手提交學歷學位證書，無法行核實其學歷背景。

目前，陶文俊抖音帳號上的視頻已刪除。他表示，「既然火了那就接著做，我打算繼續在中關村區域跑外賣」。

高學歷低就現象在中國並不罕見，去年7月，美團也曾回應「丁某昭清華畢業跑外賣」，媒體報導丁遠昭是清華本科、北大與牛津雙碩士、南洋理工大學博士，曾任新加坡國立大學博士後研究員，後來被核查四個多月僅配送34單，與他所說成千上萬單說法相去甚遠。北大畢業的陳生殺豬八年已是擁超百億元人民幣富豪，是去年10月傳出的勵志故事。

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