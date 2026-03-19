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撞臉趙今麥、翟子路 耀客簽約AI演員 粉絲護主網友抵制

中國新聞組╱北京19日電
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耀客簽約AI演員。(取材自微博)
耀客簽約AI演員。(取材自微博)

以偶像劇為主的上海耀客文化傳媒18日宣布簽約兩名AI數字藝人——秦凌岳和林汐顏，並推出首部AI劇集「秦嶺青銅詭事錄」，引起關注；有粉絲護主，「是要搶我們鹿Boss的飯碗嗎？不答應」，還有網友表示，「誰看一堆假人在那演戲啊」，「就是一堆代碼在那演戲，直接看動漫不就好了嗎」。

上海耀客文化傳媒有限公司是中國在2012年所成立的視影製作公司，核心製作人為著名小說家六六。

極目新聞報導，耀客傳媒官方微博18日官宣兩位AI數字藝人：秦凌岳和林汐顏，兩人自我介紹稱，他們是耀客傳媒首批簽約AI藝人，還分別介紹自己在耀客傳媒製作的AIGC劇集中出演的角色。

在劇中，秦凌岳飾演退伍兵人「秦岳」，角色涉及古墓探險與宿命糾葛；林汐顏則飾演地質學家「白曉芸」，表面上研究岩石，實際上身負祕密任務。這部劇由耀客AIGC工作室製作，主打「跨越虛實界限」，預計今年4月上線；耀客還為他們開通獨立的社交媒體帳號，以「賽博演員」的身分與網友互動，強調「不留電子眼淚」等擬人化標籤。

該消息一出立刻掀起廣泛討論，也引發爭議。有網友指出，秦凌岳的臉型與演員翟子路相似，而林汐顏則被指神似趙今麥與張子楓的混合體；部分帳號質疑耀客未經授權「縫合明星臉」，警告飯圈不要用真人臉訓練AI模型。

對於AI演員價值，支持者認為，技術突破帶來逼真的畫面和「活人感」，降低製作成本；批評者則認為，AI演員缺乏核心競爭力，外貌普通無辨識度，擔心AI會擠壓真人演員的生存空間，衝擊文藝行業的獨特性。

業內意見指出，儘管AI可以替代一些標準化角色，但真人演員的臨場應變能力、舞台感染力及情感共鳴是無法被複製的，舞台劇和演唱會等現場藝術形式，可能成為真人演員的重要出路。

此外，這次簽約事件還引發對AI使用規範的討論，包括肖像權界定和原創性標準等潛在法律風險，一些聲音呼籲行業避免「為技術而技術」，明確AI在創作中的定位。

耀客簽約AI演員。(取材自微博)
耀客簽約AI演員。(取材自微博)

耀客簽約AI演員。(取材自極目新聞)
耀客簽約AI演員。(取材自極目新聞)

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