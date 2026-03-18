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上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

中國新聞組／上海18日電
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回中國的「海歸」，理由各有不同。圖為為美國紐約哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（中新社資料照片）
回中國的「海歸」，理由各有不同。圖為為美國紐約哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（中新社資料照片）

所謂「潤」，取自英文單詞「Run」的諧音，在中國的網路語境中，它不僅指向傳統意義上的移民，也代稱一種「為規避不確定性、追求更優資源配置而選擇的向外流動」。然而，近幾年洶湧而至的「歸國潮」卻隱約說明「潤」的趨勢正在發生變化。有一名回到上海的女性談及「海歸」心路歷程，稱美國是「爛掉的水果」，而川普則是壓到駱駝的最後一根稻草。

香港01報導，因為崇尚美國民主和自由的環境，上海女生Daisy於2012年到美國讀藝術，畢業後她憑借傑出人才簽證（O-1）留美工作，當時對未來的規畫自然是要拿到美國綠卡。

但沒想到2019年疫情後，美國發生翻天覆地的變化。這幾年她感受到美國社會撕裂、通脹與經濟萎縮，美國就像爛掉的水果，越聞越臭，「川普是壓倒我留美的最後一根稻草」。Daisy無奈說道，「我在紐約生活，有些小費已經漲到20%，樓下常點的那家餐廳價格已翻倍，通貨膨脹拖累整體經濟發展。」

Daisy談到，紐約是重稅州，她每個月要交35%的個人所得稅，再加上近年美國工作環境不好，公司出現凍薪和年終獎金腰斬，「算上日常消費和租金，真的是入不敷出。」

逃離美國、回國工作的念頭愈來愈強烈，2025年Daisy短暫回到上海，想看下國內工作的行情。出乎意料，有獵頭公司給Daisy找到薪資與美國水準持平的工作，「上海稅後和紐約差不多的薪資，在紐約是勉強活著，而在上海可以生活得很好，我當然回來！」

和Daisy主動回國不一樣的是，在美國讀理工科的27歲南京男生Sean，則是想留美卻不能。雖然美國對STEM（科學、技術、工程、數學）人才需求大，但要抽到工作簽證H1B）確實不容易，最後他只能帶著遺憾和不甘回國。

2022年，Sean在美國研究生畢業後，憑借OPT（Optional Practice Training）拿到一家美國汽車公司的offer，但OPT只是留學生臨時工作許可證（正常是一年，STEM專業學生最多可延長至三年）。

留學生要想長期留美工作，需要獲得H1B（外籍勞工的工作簽證）。在美工作期間，Sean也一直在申請H1B，但這類簽證要抽簽，因為配額有限，每年名額固定為8萬5000個，「被抽到的概率猶如中彩票」。

美國移民局數據顯示，2024年美國H-1B簽證申請人數超78萬，最終移民局抽取逾11萬份有效註冊，粗略中簽率為14.2%。

考慮到在美國拿到工作簽證門檻變高，以及觀察到自己所在的新能源自動駕駛行業在國內處於黃金時期，Sean最終決定接受國內一家車企的offer，在2024年8月回到上海工作。

「疫情期間不少人『潤出去』，但其實中間也有一波『回國潮』」，在美國讀完研究生並工作一段時間的廣東人Aleah，2020年從美回國，但如今她說後悔了。

2018年，Aleah前往美國讀研究生，畢業後在一家貿易公司從事市場行銷工作，期間她已經拿到H-1B工作簽證。可惜疫情期間美國經濟低迷，2020年7月，Aleah決定回到上海一家金融公司工作。

只是沒想到，離美回國五年多，現在Aleah在談到這個決定時說，「其實有段時間還蠻後悔。」這幾年國內金融行業受實業經濟拖累、監管政策收縮、AI沖擊等原因，降薪裁員現象頻發，「現在行業是真的不行」，她無助感慨道。

對於有沒有想過再回美工作，Aleah也坦言，想過但不容易實現，「現在想回美國太難了，要不選擇深造讀書再工作，如果想直接工作拿H-1B簽估計很難。」

今年27歲的杭州人Sharon高中時赴美，至今已有13年。她現時在美國創業經營一家留學諮詢公司，也已經拿到美國綠卡。對於留學生「回國潮」，她表示，80%的留學生都會傾向留在美國，從事移民業務多年，她非常了解如何利益最大化留在美國：「抽不中H1B，還有Day1 CPT（可理解為學生版工作許可）、海外轉崗再L1（跨國人才簽證）、O1（傑出人才簽證）、甚至有些明面上不能說的留美途徑。」

她說：「一旦在美國工作三到五年，想要回國的想法都會很謹慎。」

據Sharon觀察，選擇主動回國的主要有兩類人，一是在國內可以拿到很好社會或工作資源的留學生；二是技術大拿，譬如專攻人工智慧的前Open AI科學家姚順雨這類高科技人才，回國可以在更廣闊的平台實現個人職業發展，以及拿到更優渥的薪資。

｢你在哪裡可以拿到更多的社會資源和財富，你就會堅定去或者留在那個地方。｣ sharon最後這麼說。

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