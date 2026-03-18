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百度首創「家用小龍蝦」 喊話即用、免開App

中國新聞組╱北京18日電
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百度發布全球首款「家用小龍蝦」，把OpenClaw接入小度智能音箱。 (取材自商業新見地微博）
百度發布全球首款「家用小龍蝦」，把OpenClaw接入小度智能音箱。 (取材自商業新見地微博）

17日，在百度AIDAY龍蝦專場上，百度「龍蝦」全家桶正式亮相，包括「雲端蝦」、「手機蝦」、「安全蝦」多款產品上新，並發布全新自研「桌面蝦」產品DuMate和全球首款「家用小龍蝦」，其中，小度龍蝦支持全家共享；百度還宣布上新多款Skills，其中百度搜索Skill下載量超4.5萬次，是全球下載量最大的搜索引擎官方Skill，成為「龍蝦必備」。

大公報報導，百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖表示，從OpenClaw的爆火可以看到三個可能的趨勢，首先在應用層面，Skills生態繁榮會讓傳統軟件應用更碎片化；其次在模型層面，與OpenClaw的交互數據，讓模型等能力進一步提升；最後，OpenClaw還有很大的提升空間，未來會打破更多壁壘，形成更加一體化的生態，帶來更低成本與更好效果。

百度正式宣布推出桌面AI智能體DuMate，作為員工的「第二大腦+執行助理」，DuMate以個性化智能理解為核心，深度融合用戶習慣與企業知識體系。支持本地雲端多格式文件批量處理、互轉，智能數據分析處理，以及跨應用自動化，實現全鏈路辦公自動化；配合企業級安全管控機制，確保數據流轉合規可控。

據報導，當天發布的全球首款「家用小龍蝦」，則是把OpenClaw複雜任務閉環能力深度融入家庭場景，實現隨時隨地開口即用的體驗。小度龍蝦具備「隨時可用，全家可用，閉環可用」三大特徵：用戶無需打開App，僅需一句「小度小度，讓龍蝦幫我」即可通過語音喚醒；同時支持全家共享，讓AI變得觸手可及；更重要的是，小度龍蝦將實現「線上+線下」任務全鏈路打通，可自動完成跨設備、跨應用的複雜任務。

在Skills方面，百度秒噠發布了全球首個OpenClaw應用開發Skill─「Miaoda App Builder」（秒噠Skill），這也是業內首次將專業的應用開發能力，封裝為可供智能體調用的技能包，並將其作為Skill開放給OpenClaw生態；同時，百度伐謀也發布全球首個算法自進化Skills─百度伐謀FaMou Skills，可以輕鬆調用伐謀算法自演化能力，提供實驗管理和可視化看板等，助力用戶高效完成複雜算法實驗，自動尋找全局最優解。

百度智能雲客悅首批上線四大營銷Skills，上線中國首個OpenClaw企業級營銷數字員工解決方案。

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