我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

杜塞爾多夫官宣…樊振東下賽季轉會加盟歐洲最強隊

中國新聞組╱北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
樊振東確認將轉會加盟至杜塞爾多夫隊。（取材自杜塞爾多夫乒乓球俱樂部微博）
樊振東確認將轉會加盟至杜塞爾多夫隊。（取材自杜塞爾多夫乒乓球俱樂部微博）

德甲薩爾布呂肯乒乓球俱樂部16日宣布，中國乒乓球選手樊振東將會在本賽季結束後離開球隊，轉會加盟另一支德甲球隊—杜塞爾多夫隊；杜塞爾多夫俱樂部也在第一時間官宣了樊振東加盟的消息，球隊稱，樊振東將於2026年7月1日正式加盟球隊，雙方簽下一份為期一年的合約。

全景體育報導，薩爾布呂肯俱樂部在官方寫道「在經歷了一個充滿波折但迄今為止非常成功的賽季之後，薩爾布呂肯俱樂部遺憾宣布：樊振東將在本賽季結束後離開球隊。」

薩爾布呂肯表示，在樊振東離隊之後，將認真規畫俱樂部下賽季的戰略方向。盡管樊振東即將離開，但球隊仍擁有雨果、弗朗西斯卡等名將，擁有足夠的實力和深度，在各項賽事繼續保持競爭力。

據報導，杜塞爾多夫俱樂部則在第一時間官宣，樊振東將於2026年7月1日正式加盟球隊，雙方簽下為期一年的合約。杜塞爾多夫是德甲乃至整個歐洲乒乓球壇的絕對霸主，隊內有邱黨、安東-卡爾伯格、卡納克等名將。

樊振東本人對薩爾布呂肯乒乓球俱樂部送上誠摯的感謝，感謝他們給予難以置信的機會，在擁有這段特殊的經歷之後，樊振東希望能夠邁出新的步伐，他也表示，「杜塞爾多夫俱樂部是歐洲乃至世界乒乓球最強大的力量之一，而我與波爾之間深厚的友誼，也激勵我去迎接新的挑戰。」

樊振東表示，自己已經開始憧憬下賽季跟薩爾布呂肯的對決，但當下這個階段，自己仍將專注於在薩爾布呂肯的生涯，力爭與俱樂部一起創造歷史。

樊振東確認將轉會加盟至杜塞爾多夫隊。（取材自杜塞爾多夫乒乓球俱樂部微博）
樊振東確認將轉會加盟至杜塞爾多夫隊。（取材自杜塞爾多夫乒乓球俱樂部微博）

世報陪您半世紀

樊振東

上一則

百度首創「家用小龍蝦」 喊話即用、免開App

下一則

廣東老人挖到有指甲蓋的「淮山手」 有人喊8000元想買

延伸閱讀

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝

NBA／馬刺睽違9年再奪單季50勝 溫班亞瑪不滿足：希望至少拿62勝
NBA／佛雷格再創「詹皇式」紀錄 基德看兩人類比：有機會成為下一個傳奇

NBA／佛雷格再創「詹皇式」紀錄 基德看兩人類比：有機會成為下一個傳奇
王楚欽輸日本小將 孫穎莎也爆冷 WTT雙雙止步8強

王楚欽輸日本小將 孫穎莎也爆冷 WTT雙雙止步8強
經典賽／0:10慘敗多明尼加 韓教頭：年輕球員挑戰大聯盟契機

經典賽／0:10慘敗多明尼加 韓教頭：年輕球員挑戰大聯盟契機

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人