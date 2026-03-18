杜塞爾多夫官宣…樊振東下賽季轉會加盟歐洲最強隊

樊振東確認將轉會加盟至杜塞爾多夫隊。（取材自杜塞爾多夫乒乓球俱樂部微博）

德甲薩爾布呂肯乒乓球俱樂部16日宣布，中國乒乓球選手樊振東 將會在本賽季結束後離開球隊，轉會加盟另一支德甲球隊—杜塞爾多夫隊；杜塞爾多夫俱樂部也在第一時間官宣了樊振東加盟的消息，球隊稱，樊振東將於2026年7月1日正式加盟球隊，雙方簽下一份為期一年的合約。

全景體育報導，薩爾布呂肯俱樂部在官方寫道「在經歷了一個充滿波折但迄今為止非常成功的賽季之後，薩爾布呂肯俱樂部遺憾宣布：樊振東將在本賽季結束後離開球隊。」

薩爾布呂肯表示，在樊振東離隊之後，將認真規畫俱樂部下賽季的戰略方向。盡管樊振東即將離開，但球隊仍擁有雨果、弗朗西斯卡等名將，擁有足夠的實力和深度，在各項賽事繼續保持競爭力。

據報導，杜塞爾多夫俱樂部則在第一時間官宣，樊振東將於2026年7月1日正式加盟球隊，雙方簽下為期一年的合約。杜塞爾多夫是德甲乃至整個歐洲乒乓球壇的絕對霸主，隊內有邱黨、安東-卡爾伯格、卡納克等名將。

樊振東本人對薩爾布呂肯乒乓球俱樂部送上誠摯的感謝，感謝他們給予難以置信的機會，在擁有這段特殊的經歷之後，樊振東希望能夠邁出新的步伐，他也表示，「杜塞爾多夫俱樂部是歐洲乃至世界乒乓球最強大的力量之一，而我與波爾之間深厚的友誼，也激勵我去迎接新的挑戰。」

樊振東表示，自己已經開始憧憬下賽季跟薩爾布呂肯的對決，但當下這個階段，自己仍將專注於在薩爾布呂肯的生涯，力爭與俱樂部一起創造歷史。