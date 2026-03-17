北京女24萬「撿漏」電動車無法過戶 原車主可遠程監控

金女士買的車。(取材自廣州日報)

北京的金女士在2024年以24萬餘元(約3.4萬美元)在二手車平台購買了一輛蔚來新能源汽車，她一度以為自己幸運撿漏、省了4萬元。不過，原車主還未結清汽車貸款，她也無法完成車機過戶手續。原以為是輛「準新車」沒想到是「套現車」。更令她崩潰的是，原車主仍可遠程監控車輛，存在巨大的安全隱患。

杭州交通918報導，2024年3月18日，金女士在二手車APP的「嚴選車」欄目看中了一輛蔚來轎車。根據交付的信息，當時車輛的表顯裡程為709公里。她向平台支付了2000元購車定金，3月30日車輛送達，金女士支付了剩餘尾款240980元。同年4月8日，平台也為她辦理完了車輛的過戶手續。

但是，在4月15日，金女士嘗試在蔚來汽車APP上進行車主變更，以完全享有車輛智能控制權時，卻被官方告知：「該車輛因為有銀行貸款未結清，所以無法進行變更」。

在中國人民銀行徵信中心查詢後得知，涉案車輛系原車主劉先生在2023年12月30日通過融資租賃方式購買，簽訂了汽車融資租賃合同（售後回租），約定租賃車輛轉讓價款總額為292400元，每月還款金額4678.88元，每月為一期，共計60期，在其未全部支付涉案汽車的租賃轉讓價款前，蔚來公司是所有權人。

金女士表示，由於原車主已經不再支付貸款，這輛車面臨著隨時被融資公司收回並鎖車的風險。蔚來說明，雖然這輛車已經過戶了，但這輛車的所有權是屬於蔚來的。

另一方面，金女士的個人隱私和安全也受到嚴重威脅。「這種車如果說你沒有後台的話，等於你只能拿車鑰匙開車門走，其他的所有的你都做不了，包括換電、設置保養」，原車主不僅可能隨時定位她的行車軌跡，甚至還能調用車裡的攝像頭等，可以聽到開車的人說話，相當於開車一點隱私都沒有。原車主也可以隨時遠程開鎖，讓人將車開走。

報導指出，如何才能完成變更呢？蔚來汽車客服表示，首任車主如不還完貸款，則無法進行車機變更，建議金女士聯繫原車主和二手車平台協商。

對此，金女士向北京所在地的法院提起訴訟，要求撤銷購車合同，平台返還購車款242980元，並依據《消費者權益保護法》支付三倍賠償金728940元，同時賠償其支出的保險、車輛裝飾及律師費等損失。法院已立案。目前案件尚未有新進展。