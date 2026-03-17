魯迅啟蒙恩師、三味書屋創辦人之墓被發現 經DNA確認了

魯迅啟蒙老師、三味書屋創辦人壽鏡吾之墓被發現，經由復旦大學通過DNA確認。（取材自澎湃新聞）

魯迅先生的啟蒙恩師、三味書屋的創辦者壽鏡吾的墓葬，日前在紹興柯橋區平水鎮四豐村裘家嶺被發現，並透過DNA技術確認。

澎湃新聞報導，這一發現源於魯迅研究專家楊曄城的考證，他依據「魯迅親友尋訪錄」等史料記載，結合壽氏後人回憶，鎖定壽鏡吾墓葬可能位於「灶山」，經過實地走訪，楊曄城等人在半山腰的一片竹叢中發現了一座雙穴古墓，墓邊有一棵高大的連香樹，墓前有一棵紅楓，墓體完整，墓前散落著「壽界」等石碑。

紹興市文物考古研究所副所長王仁芳與壽氏後人、楊曄城等人，2025年11月前往現場調查並訪談當地高齡村民，認為該地為壽氏祖墓。紹興市文物考古研究所對墓穴遺骨進行了現場採樣，並聯繫復旦大學分子考古實驗室對墓中遺骸進行DNA檢測，結果佐證墓主為壽鏡吾。

魯迅筆下的壽鏡吾

壽鏡吾其名字與形象隨著魯迅膾炙人口的「從百草園到三味書屋」而走進了千家萬戶。

「從百草園到三味書屋」中魯迅寫：「出門向東，不上半裡，走過一道石橋，便是我的先生的家了。從一扇黑油的竹門進去，第三間是書房。中間掛著一塊匾道：三味書屋；匾下面是一幅畫，畫著一只很肥大的梅花鹿伏在古樹下。沒有孔子牌位，我們便對著那匾和鹿行禮。第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。」

三味書屋。（取材自澎湃新聞）

關於先生的外貌與魯迅的第一印象：「第二次行禮時，先生便和藹地在一旁答禮。他是一個高而瘦的老人，鬚髮都花白了，還戴著大眼鏡。我對他很恭敬，因為我早聽到，他是本城中極方正、質樸、博學的人。

壽鏡吾（1849-1930），名懷鑒，字鏡吾，晚號菊叟，紹興城內都昌坊人。清同治八年（1869），20歲的壽鏡吾考取會稽縣學生員（秀才）。然而，因看到清朝的腐敗，他決意不走科舉應試之路，在故鄉教書育人。

魯迅形容壽鏡吾「方正，質樸，博學」。在學者們的回憶中曾寫到，壽鏡吾為拒絕洋人來三味書屋「拜訪」，曾特意在院裡修了個空墳，以示「誓死不合作」，他對喪權辱國的清政府深感不滿，常常從昏皇帝、專制太后一直罵到貪官污吏，並以一生不應鄉試、不用洋貨以示抗議。這正是他的「方正」所在。壽鏡吾的質樸則體現在生活上的簡樸。據記載，他和他的兒子兩人只有一件夏布長衫，且肩背已打了補丁。長衫就掛在書屋裡，誰出門誰就穿上，回來再脫下掛起來。

而壽鏡吾的博學則體現在他的教學上，他年收學生不過8人，認為多收了教不過來。他教學認真、因材施教，善於發現學生的優長。據當時與魯迅一起讀書的章祥耀回憶，壽先生主要講授「論語」、「孟子」、「詩經」、「書經」、「禮記」、「易經」、「左傳」等，錘煉學生的古文功底，而壽鏡吾本人也沉浸在這些文章中。

因為魯迅的記載，壽鏡吾從一個普通的紹興塾師，成為了中國文學史和教育史上令人難忘的文化符號。

現在三味書屋的布置和壽鏡吾照片。（取材自澎湃新聞）

除了教學所用的經書，因為壽鏡吾喜歡古典文學，魯迅也看了很多古典文學作品。這種廣泛的閱讀，也為魯迅後來的文學創作和學術研究奠定了堅實基礎。魯迅也是壽鏡吾最得意的學生之一，壽洙鄰記載：「鏡吾公執教雖嚴，對於魯迅，從未加以呵責，每稱其聰穎過人，品格高貴，自是讀書世家子弟。」

魯迅與壽鏡吾的師生情誼，是中國現代文化史上最動人的篇章之一，如今壽鏡吾墓的發現，也讓這段情誼有了可觸摸的物理載體。