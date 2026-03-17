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「打假第一人」踢爆：西梅汁藏瀉藥 茶葉含偉哥成分

中國新聞組╱北京17日電
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在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室亦檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。(取材自海報新聞）
在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室亦檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。(取材自海報新聞）

標籤為「網紅西梅汁實則暗藏強效瀉藥」、「部分茶葉咖啡中檢出偉哥成分」等話題近日引發關注，宣稱「大餐救星」的果凍、西梅汁等產品中被踢爆藏著強效瀉藥，主打「保健」功效的茶飲產品裡暗含「偉哥」，這些非法添加了瀉藥、利尿劑等藥物成分的「普通食品」背後，隱藏著一條黑色產業鏈。

海報新聞報導，「315」國際消費者權益日前夕，記者走進北京「打假第一人」王海的檢測實驗室，陳列架上擺滿包裝精美的果凍、話梅、益生菌飲品，乍看與普通零食無異；然而實驗室負責人王陽揭露，「這些全是問題產品，非法添加了強效瀉藥甚至『偉哥』。」不少非法添加瀉藥等成分的食品，往往披著「零食」的外衣，口感好、包裝誤導性強，如果沒有專業儀器檢測，普通消費者很難分辨其中是否含有毒有害物質，維權更是難上加難。

王陽展示了近期接到的投訴案例，安徽消段先生花5700元（人民幣，下同）網購一款號稱「調理腸胃」的益生菌，全家飲用後嚴重腹瀉；此外，四川陳女士收到朋友贈送的高價益生菌，不料全家食用後均出現劇烈腹瀉，不得不緊急就醫。

經實驗室檢測，該產品檢出高濃度的番瀉苷A和番瀉苷B，這是番瀉葉中的主要活性成分，屬於強效刺激性瀉藥 ，「短期服用會劇烈腹瀉，長期則透支腸道功能，可能誘發結腸黑變病，甚至增加患癌風險」。

王陽表示，在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室則檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。依據國家《食品安全法》，此類藥物嚴禁添加於食品中。

據報導，除了瘦身食品，主打「壯陽保健」的食品更是非法添加重災區。實驗室展示的一款普通茶葉，竟檢出西地那非和他達拉非，即俗稱的「偉哥」成分，臨床上主要用於治療男性性功能障礙。部分商家將其摻入酒類、壓片糖果、咖啡等食品中，以「功能性食品」的名義出售，宣稱產品具有「抗疲勞」、「補腎壯陽」等功效，售價十分高昂。這些均屬嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

有網友表示，「我以後真的啥都不買了，尤其是直播間的東西，怕了」，「西梅汁我在一個明星直播間買過，喝了就拉肚子」，更有人直接指向官方，「希望監管部門能加強監管，保護我們的健康權益」，「讓這種商品流入市場，監管也要負責」。

王海測試實驗室在一款果凍中檢出非法添加比沙可啶及其系列衍生物（瀉藥）。（取材自海...
王海測試實驗室在一款果凍中檢出非法添加比沙可啶及其系列衍生物（瀉藥）。（取材自海報新聞）

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