「打假第一人」踢爆：西梅汁藏瀉藥 茶葉含偉哥成分

在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室亦檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。(取材自海報新聞）

標籤為「網紅西梅汁實則暗藏強效瀉藥」、「部分茶葉咖啡中檢出偉哥成分」等話題近日引發關注，宣稱「大餐救星」的果凍、西梅汁等產品中被踢爆藏著強效瀉藥，主打「保健」功效的茶飲產品裡暗含「偉哥」，這些非法添加了瀉藥、利尿劑等藥物成分的「普通食品」背後，隱藏著一條黑色產業鏈。

海報新聞報導，「315」國際消費者權益日前夕，記者走進北京「打假第一人」王海的檢測實驗室，陳列架上擺滿包裝精美的果凍、話梅、益生菌飲品，乍看與普通零食無異；然而實驗室負責人王陽揭露，「這些全是問題產品，非法添加了強效瀉藥甚至『偉哥』。」不少非法添加瀉藥等成分的食品，往往披著「零食」的外衣，口感好、包裝誤導性強，如果沒有專業儀器檢測，普通消費者很難分辨其中是否含有毒有害物質，維權更是難上加難。

王陽展示了近期接到的投訴案例，安徽消段先生花5700元（人民幣，下同）網購一款號稱「調理腸胃」的益生菌，全家飲用後嚴重腹瀉；此外，四川陳女士收到朋友贈送的高價益生菌，不料全家食用後均出現劇烈腹瀉，不得不緊急就醫。

經實驗室檢測，該產品檢出高濃度的番瀉苷A和番瀉苷B，這是番瀉葉中的主要活性成分，屬於強效刺激性瀉藥 ，「短期服用會劇烈腹瀉，長期則透支腸道功能，可能誘發結腸黑變病，甚至增加患癌風險」。

王陽表示，在宣稱「清腸」「通便」的話梅、西梅汁中，實驗室則檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。依據國家《食品安全法》，此類藥物嚴禁添加於食品中。

據報導，除了瘦身食品，主打「壯陽保健」的食品更是非法添加重災區。實驗室展示的一款普通茶葉，竟檢出西地那非和他達拉非，即俗稱的「偉哥」成分，臨床上主要用於治療男性性功能障礙。部分商家將其摻入酒類、壓片糖果、咖啡等食品中，以「功能性食品」的名義出售，宣稱產品具有「抗疲勞」、「補腎壯陽」等功效，售價十分高昂。這些均屬嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

有網友表示，「我以後真的啥都不買了，尤其是直播間的東西，怕了」，「西梅汁我在一個明星直播間買過，喝了就拉肚子」，更有人直接指向官方，「希望監管部門能加強監管，保護我們的健康權益」，「讓這種商品流入市場，監管也要負責」。