潦倒外賣員、遭拐賣女孩…中翡翠主播演苦情戲 警開鍘

涉事帳號發布的穿著「美團」工作服假冒外賣員，演繹悲情賣慘的劇情曾多次上演。（取材自澎湃新聞）

拾荒帶聾啞女童買原石、後媽不讓孩子吃飯逼其去賣翡翠料、女騎手撞碎翡翠原石被逼當街下跪……，部分在中國視頻平台上售賣售賣翡翠玉石的主播帳號，充滿了各式各樣的苦情戲碼，收割畸形流量，且有些並未標註是劇情演繹，對消費者形成誤導。目前警方已對情節嚴重的一人依法採取刑事強制措施，對情節輕微的兩人批評教育，相關違規帳號和違法有害視頻已被關閉和下架刪除。

澎湃新聞報導，部分售賣翡翠玉石的主播以 「擺拍賣慘」博取關注，在獲得流量後，有的將粉絲引流至店鋪，向其售賣翡翠製品；有的引流至私域直播間進行賭石（原石代購），誘導粉絲購買原石、翡翠等產品。令人傻眼的是，這些主播的賣慘套路宛如「複製貼上」，甚至連影片中出現的外賣員都是同一人，還有老演員一下要為患病妻子復刻結婚時的翡翠手鐲被店家拒絕，一下又攜女童擺攤被保安驅趕，而這些視頻的共同結局都是主播及時出現慷慨「救助」，塑造「人善心美」形象。 這名老人在抖音帳號「菲梵典藏翡翠」作品中多次扮演過不同角色。（取材自澎湃新聞）

其中，「美姐翡翠生活」帳號去年3月底發布的一段劇情視頻稱，她在收貨路上出手救下一名險被男子拐賣的女孩，女孩自述被男子關在黑屋中，她趁對方上廁所時逃出，稱屋內還有其他被拐兒童。女孩母親為了感謝主播，提出贈送自家的翡翠料子，主播最終以低價收下，並宣布將料子作為福利放送給粉絲。

另外，「菲梵典藏翡翠」去年9月發布了一條「惡毒後媽不讓孩子吃飯」劇情視頻：女孩正在吃飯時被後媽奪過碗筷奪扔在地上，要求女孩出去賣翡翠料子，主播及時出現為孩子討說法，甚至要聯繫警察處理。

在該帳號另一段視頻中，與主播搭戲的主角變成一名懷抱幼童、患有嚴重疾病的外賣騎手。出於同情，主播贈送騎手5000元（人民幣，下同，約729美元）用於創業，還贈予幼童一塊翡翠製品平安扣。網友評論「美女老闆人美心善不發財都難」、「真感人，這姑娘真善良」，但也有人指出「段子拍得好，為了流量真夠嗆」。 涉事帳號發布的穿著「美團」工作服假冒外賣員，演繹悲情賣慘的劇情曾多次上演。（取材自澎湃新聞）

值得注意的是，這些虛構擺拍的視頻僅部分作品聲明「虛構演繹，僅供娛樂」，或提示字體過小，很容易讓人誤以為真。除了利用老人和孩子賣慘引流之外，還有許多製造夫妻或婆媳對立的戲碼，例如單純少女險些被騙至緬甸、婚姻中的苦命女人、美女想相親撈金、外賣騎手帶女朋友欲刷信用卡購25萬元手鐲被阻止、惡毒後媽不讓孩子吃飯、可惡兒媳壓搾婆婆等，普遍存在利用未成年人、製造對立衝突引流的問題。