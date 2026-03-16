鑽戒平替賣斷貨 胖東來169元方糖戒指再上架

胖東來證實，169元的「小方糖戒指」再次上架。(圖取自微博)

胖東來一款「小方糖戒指」先前在社交平台走紅，該戒指因外觀出眾且售價僅169至200元(人民幣，下同)，被網友稱為「1克拉鑽戒平替」，引發搶購熱潮後，2025年12月起宣布暫停銷售；近日有河南網友發文稱，在胖東來商場的珠寶區又看到了小方糖戒指在售，售價仍為169元，但每人限購五枚；胖東來也證實，169元的「小方糖戒指」再次上架。

極目新聞報導，胖東來客服人員16日表示，幾天前已經重新上架了小方糖戒指，款式、價格、材質與之前一致，目前僅有少數門店在售。

此前報導，胖東來「小方糖戒指」因外觀出眾，且售價僅169至200元，被網友稱為「1克拉鑽戒平替」，引發搶購熱潮。2025年12月，一則網傳「胖東來珠寶關於小方糖戒指暫停銷售的通知」稱，該商品庫存已全部售罄，且近期因搶購引發的現場秩序問題，對購物安全構成潛在風險，故暫停銷售。

據了解，「小方糖」系列飾品並不是胖東來自有品牌商品，而是聯營商品，品牌名實際為「波凡蒂」，其自帶的鑑定證書顯示，該戒指材質為「莫桑石」，品名為「925銀合成碳矽石戒指」，非天然鑽石，但硬度與火彩接近真鑽，但價格不足天然鑽石的1/10，被網友稱為「打工人的克拉自由」。

許昌胖東來金三角門店珠寶櫃台工作人員16日表示，去年該戒指曾售罄下架過一段時間，大概兩天前又重新上架了，依舊是和波凡蒂聯營的戒指，商品信息與此前一致，只是盒子升級了，標有Logo。目前在售的有戒托帶鑽和不帶鑽兩款，售價均為169元，與此前一樣。

另一家門店的工作人員補充，小方糖戒指目前只在金三角、北海、禹州、生活廣場等與品牌方有合作的門店在售，「挺熱銷的，每天每人每款限購五枚」。

據報導，隨著小方糖戒指重新上架，在二手平台上又湧現出一批代購商，他們大多加價10元左右代購戒指，許多網友在下方留言詢問。不過，胖東來此前專門發文提醒消費者，有商家通過偽造購物小票，或者同一張小票多次翻印反覆使用，以及偽造鑑定證書、冒用「胖東來」品牌標識等方式誤導。胖東來方面已對涉嫌侵權的商家進行取證。