315晚會打假／「美宜佳」被查獲140萬支假菸 7年前就捲入

博主「煙酒硬剛」拍攝的視頻截圖。(取材自環球網)

在有超過4萬間分店的知名連鎖便利店「美宜佳」涉嫌銷售假菸。廣東省菸草專賣局表示，在「廣東3·15晚會」曝光相關問題後，已連夜組織全省菸草專賣部門展開專項檢查，截至15日，全省美宜佳門店共查獲非法卷菸139.99萬支，相關行動仍在持續。

綜合媒體報導，此前一名在短視頻平台上以打假聞名、ID為「煙酒硬剛」的博主，長期發布在各地商店購買香菸並檢驗真偽的影片。他表示，自己曾買到假菸維權困難，因此開始調查相關問題，並在多地商店購買香菸進行檢測。

該博主稱，調查初期一天走訪約10家店鋪，幾乎每逛10家就能遇到一家疑似售賣假菸的店鋪。隨著相關影片發布，他每天收到大量網友私訊，內容多為消費者反映購買到疑似假菸，或提供新的售假線索。部分影片背景中頻繁出現「歡迎光臨美宜佳」的門店提示音，引發網友討論。

因其頻繁曝光售煙亂象，他被網民稱為「剛哥」，其打假的經歷還登上「2026廣東3·15晚會」。與此同時，在微博、黑貓投訴等平台，大量網友反映在美宜佳便利店買到了假菸，甚至有網友調侃其擁有「自己的捲菸廠」。

羊城晚報也在2026年初於廣州、佛山、東莞等地暗訪了10間美宜佳便利店，發現部分門店涉嫌銷售問題香菸。經兩個多月調查，在10家被暗訪的門店中，執法人員共查出至少854包問題卷菸。部分店主表示並不知情，稱是有人主動上門推銷；也有人承認透過朋友介紹渠道進貨。

對於加盟門店售假問題，美宜佳客服回應稱「門店是第一責任人」，至於公司內部是否進一步處理，則未透露具體結果。

究竟是什麼原因，讓這些遍布街頭巷尾的便利店敢於鋌而走險？據報導，「剛哥」在與眾多售假商戶的接觸中，總結出兩種類型：「第一種是利益驅使，因為售假利潤高，就知假賣假。第二種就是老闆也不知道情況，是被其他人騙的。」

而售假行為的背後是極低的違法成本。2025年9月，「剛哥」曾舉報佛山市三水區一店舖，執法人員現場查獲一批問題煙，但該店僅被罰款約58元人民幣。3月12日，佛山三水的「家家好」便利店被查，執法人員現場查獲一批非正常渠道的煙，當場對店主表示「教育為主，罰也罰不多」，店主則連連道謝。

知名公益律師廖建勳指出，依現行「中華人民共和國菸草專賣法實施條例」，銷售非法生產菸草專賣品可處違法銷售額20%至50%的罰款，相較其他產品售假規定，處罰力度相對較小。

事實上，加盟店被捲入假菸交易早有先例。一份來自深圳市羅湖區人民法院的刑事判決書顯示，警方曾在2019年搗毀一個販賣偽劣菸害集團，在法院查明的犯罪事實中，該集團向外兜售假菸的下游「客戶」裡，就包含位於深圳羅湖區泥崗西路的一家美宜佳便利店。公開司法資料顯示，圍繞假菸問題，曾發生多起糾紛與刑事案件，涉及美宜佳個別門市，甚至引發命案。