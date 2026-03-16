中國民企首例 蘇寧創辦人張近東償債2387億、資產清零

中國蘇寧集團創辦人張近東。(取材自微博)

以家電零售起家而大舉跨業擴張的中國蘇寧集團創辦人張近東，由於投資連連失利深陷債務，今年1月遭法院判決無償轉讓蘇寧所有股權及個人財產，以抵償人民幣2387.12億元的債務，資產從此清零，成為中國大型民企創辦人因重整而資產清零的首例。

綜合新浪財經等中國媒體報導，2025年1月間，江蘇省南京市中級人民法院正式受理蘇寧集團等38家關聯企業破產重整申請。經過審理，法院今年1月4日裁定批准重整計畫，開始執行轉讓。

根據報導，南京市中級法院2月26日公告，蘇寧關聯企業涉及的2387.12億元債務重組方案，已全部執行完畢。張近東作為連帶擔保人，他的個人股權、房產、金融資產及收藏品，已透過司法拍賣或協議轉讓處置完畢，所得全額償債，個人資產徹底清零。

據報導，由於經營危機，經過清算，蘇寧38家關係企業的總價值僅有410.05億元，還不到總債務的1/5。但張近東並未選擇讓投資人、供應商血本無歸的破產清算，而是選擇以資產來償債。

但報導提到，根據法院裁定，資產清零的張近東並未淡出蘇寧，而仍手握重整後的蘇寧集團五席董事及南京眾城四席董事的提名權，保留核心營運話語權。但他的償債責任仍被終生綁定，若資產活化不及預期、業績持續低迷，上述提名權將立刻喪失。

據公開資訊，現年63歲的張近東，1990年創立經銷性質的蘇寧家電，藉冷暖氣淡季囤貨、低價促銷等策略打破國營商場壟斷。此後迅速擴張，成為中國大型連鎖家電商，更在2004年成為中國第一家上市的連鎖家電商，市值更突破100億元。2010年前後，蘇寧年銷售額登上中國家電零售榜首，張近東成為江蘇首富。

此後，張近東率領蘇寧大舉跨業發展，投資範圍涉及金融、地產、體育、文創、科技、影音、快遞，但均未獲成功，營運逐漸走下坡，陷入財務危機，上述投資更被中國媒體形容為「吞金黑洞」，其中更包括投資恆大集團逾200億元。