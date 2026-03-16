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中國文壇大地震 賈平凹、蔣方舟等30知名作家被爆抄襲

中國新聞組╱北京16日電
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賈平凹。 （取材自中國全民閱讀網）
賈平凹。 （取材自中國全民閱讀網）

一名「文學圈紀檢委」發起的民間「鑑抄」（鑑定抄襲）行動，讓賈平凹、蔣方舟、楊本芬等超過30名中國知名作家深陷抄襲醜聞，引發中國文壇大地震。

綜合媒體報導，中國博主「抒情的森林」日前先是在社媒平台小紅書發文指出，賈平凹1984年的作品《三十未立》中的部分段落，與美國19世紀著名作家歐文（Washington Irving）的《英國的農村生活》華文譯本高度相似，有些地方甚至完全相同。賈平凹在中國文壇舉足輕重的地位，讓這則指控他抄襲的貼文很快引起輿論關注。

接著，「抒情的森林」11日再次發文稱，賈平凹的女兒賈淺淺2020年出版的詩集《椰子裡的內陸湖》，與一本2014年出版的英國作家小說華文譯本存在「異曲同工之妙」，引來網民諷刺「神偷奶爸」、「父女的故鄉都在遙遠的大不列顛」。

被「抒情的森林」鑑定為「異曲同工之妙」的中國作家，遠不止賈平凹父女。由他發起的「民間鑑抄」行動已經持續逾一年，讓近40名橫跨中國文壇老中青三代的作家先後捲入抄襲爭議，掀起文壇大地震。

中國專欄作家韓福東盤點，這些被點名的作家包括茅盾文學獎得主王火、冰心獎得主伍劍、獲魯迅文學獎提名的丁燕，也有中國文壇新銳孫頻、焦典、徐衎、丁顏、蔣方舟、傅真、林培源、阿占等人，以及李鳳群、胡竹峰、殷健靈、蔣藍、陳繼明等數個省級作協副主席，「很多涉嫌抄襲者擔任作協職務，或在高校任職，但他們無一受到處分」。

以36歲的蔣方舟為例，七歲寫作、九歲出書、12歲成名的她，是中國頗有名氣的青年作家。然而，「抒情的森林」的貼文卻指出，蔣方舟的多篇文章內容與加繆、納博科夫等文學巨匠的作品「撞車」。

罕見為抄襲指控直接公開道歉的，是有著「素人寫作、60歲提筆、80歲成名」等標籤的86歲作家楊本芬。包括賈平凹在內的多數被「鑑抄」作家則選擇保持沉默，迄今沒有作出任何公開回應。

蔣方舟。（取材自微博）
蔣方舟。（取材自微博）

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