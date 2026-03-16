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熱銷冬蟲夏草是「拼接貨」 店家：使用好膠水 吃下去沒事

中國新聞組／綜合報導
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有商家用膠水黏合製成假蟲草售賣。(視頻截圖)
有商家用膠水黏合製成假蟲草售賣。(視頻截圖)

冬蟲夏草被視為名貴中藥材，與人參、鹿茸並稱三大滋補品，其中以西藏自治區那曲市產地最受市場追捧。然而媒體調查發現，部分電商平台熱銷的冬蟲夏草存在嚴重造假問題，不僅有人工培育產品冒充野生蟲草，甚至有商家將蟲身與草頭用膠水拼接後出售，工作人員還聲稱「吃下去沒有事」，相關產品一年銷量高達20萬根，引發關注。

綜合紅星新聞、香港01、荔枝新聞等媒體調查，今年1月記者在網購平台隨機選購銷量排名靠前的4家商家產品，經專家鑑定後發現，只有1份確定來自那曲的野生冬蟲夏草，其餘產品存在不同程度問題。其中一款產品甚至並非冬蟲夏草，而是被認為常見偽品的亞香棒蟲草。江蘇省中醫院藥學部副主任中醫師黃亞威表示，亞香棒蟲草含有微量毒素，一般不作為藥材使用，建議消費者避免將其用於保健。

調查顯示，問題最嚴重的一款產品來自網店「祥康堂滋補品商行」。記者以合作進貨為由探訪其位於江蘇宿遷糧油市場的發貨地，發現店面僅約10平方米，貨架與桌面堆滿蟲草及包裝盒。工作人員坦言店內產品多為假貨，部分蟲草甚至是將蟲體與草頭用膠水人工黏合而成。對方還表示所用為食品級膠水，「幾十元的好膠水，吃下去沒有事」，並透露2025年相關產品銷量已超過20萬根。

另一家名為「藏草滋補堂」的網店同樣被發現存在問題。該店在平台上標榜「正品野生」、「西藏直發」，還入選「年度五星好店」，但鑑定結果顯示其產品實為人工培育蟲草。進一步調查發現，商品實際發貨地並非西藏，而是四川成都。店員承認貨源來自湖北、廣東與四川的小型培育工廠，但仍貼上「野生蟲草」標籤銷售。

店員還表示，即使消費者投訴至市場監管部門也不太擔心，因為「最多提供野生蟲草相關資質即可」。有分析指出，由於普通消費者難以辨別真假，加上部分商家刻意利用產地與野生標籤進行宣傳，導致市場亂象時有發生。專家提醒，購買冬蟲夏草應選擇正規渠道，並注意產品來源與檢驗資訊，以降低買到假貨的風險。

有商家用膠水黏合製成假蟲草售賣。(視頻截圖)
有商家用膠水黏合製成假蟲草售賣。(視頻截圖)

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