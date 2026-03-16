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浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字

中國新聞組／北京16日電
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最後時刻，他淚流滿面，緊緊地握著老伴的手，不願鬆開，嘴裡呢喃著向她做最後的道別。（取材自橙柿互動·都市快報）
最後時刻，他淚流滿面，緊緊地握著老伴的手，不願鬆開，嘴裡呢喃著向她做最後的道別。（取材自橙柿互動·都市快報）

「老太婆走了，以後不可能再有快樂兩個字了。」浙江舟山金塘一名81歲陳姓老伯，為了探望住在寧波一家醫院ICU的老伴薛女士，堅持每天搭車跨海，日復一日持續了105天，直到老伴不敵病魔離世。陳老伯在送別老伴後含淚感慨，也許她是心疼家人，「可能老太婆是想給我減輕負擔」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠robinantonov4491（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

橙柿互動·都市快報報導，薛女士去年11月底因腦梗併發症住院，入住寧波市醫療中心李惠利醫院ICU病房。自那時起，住在舟山金塘的陳老伯每天清晨4時多起床，6時搭車跨海前往寧波探望妻子，日復一日堅持了105天。其長時間往返探病的故事曾在網路上引發關注，不少好心人為他捐款，汽車運輸公司也為他免除車費並協助規畫出行路線。

陳老伯回憶，妻子病情時好時壞，一直無法脫離呼吸機。醫護團隊數月來全力救治，但仍未能挽回生命。事發當天上午，醫師讓他在ICU病房多陪伴一會兒，他得以比平時多停留半小時，總共陪伴妻子約一個半小時。陳老伯像往常一樣握著妻子的手說話，告訴她家裡一切安好，不必牽掛。當時薛女士意識清醒，但因氣管插管無法說話，只能點頭回應。

離開醫院返回金塘後不久，他便接到院方來電，得知薛女士心跳停止。陳老伯與兒子立刻趕往醫院，但最終仍未能挽回妻子的生命。薛女士在長期病痛折磨下離世，走完了76年的人生旅程。

在醫院最後時刻，陳老伯握著妻子的手久久不願放開。他說，自己其實早有心理準備，但仍感到心如刀割，也遺憾未能在最後一刻陪伴身邊。「唯一一點安慰，是那天比平常多陪了她半個小時。」

治療期間，高昂的醫療費用也讓家庭承受巨大壓力。陳老伯表示，ICU每天費用高達4000元(人民幣，下同)，已花光十多萬元積蓄，並向親友借款，兒子也賣掉房子籌錢。但他說，只要妻子還在，再苦也願意堅持，「哪怕去討飯也情願」。

對於老伴離世，陳老伯感慨，也許她是心疼家人，「可能老太婆是想給我減輕負擔」。但對他而言，能每天跨海去醫院看看妻子、握著她的手說話，已是那段時間最幸福的事。

薛女士過世後，陳老伯隔天一早便搭車到公墓為她挑選墓地。站在山坡公墓前，他看著石匠刻墓碑，低聲說：「老太婆，你只管走好了，我會去看你，空了就去看你。」

目前家人正安排後事。陳老伯表示，自己仍背負不少債務，但會繼續好好生活，慢慢把債還清，也感謝曾經幫助過他們的人。山路蜿蜒而下，他說，未來想念妻子時，還會到墓前坐坐，陪她說說話。

陳老伯（中）和醫師溝通。（取材自橙柿互動·都市快報）
陳老伯（中）和醫師溝通。（取材自橙柿互動·都市快報）

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