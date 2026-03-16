鄭州女以為嫁給愛情…夫出軌幾十人 還說「男人都這樣」

楊女士和丈夫。（取材自都市快報橙柿互動）

鄭州 一名楊女士近日向媒體求助，稱丈夫出軌還家暴 。楊女士表示，她質問丈夫時，丈夫直言：「男人在外面玩都是正常的。」而發現丈夫出軌後，夫妻二人就開始分房睡，日前丈夫酒後回家，竟動手毆打自己和女兒。對此，楊女士丈夫稱，「沒有家暴，她起訴離婚了」。

都市快報報導，楊女士表示，她和丈夫是在2015年國外留學的時候相識，當年就登記結婚，至今已經11年了。期間，楊女士生下了三個孩子，家庭富裕、生活幸福，「我住在別墅，家裡有3個保母，我一直特別相信愛情、相信婚姻，我老公是很愛我的……」。

直到半年前，一次偶然的機會，楊女士發現了丈夫的另一部手機，點開一看，眼前的一切讓她瞬間崩潰。手機裡存著數十名女性的聯系方式，彼此間有著頻繁的經濟往來，還有不堪入目的視頻、照片以及密密麻麻的開房記錄。

據報導，更讓楊女士心寒的是，從這些記錄來看，丈夫的出軌行為並非一時興起，而是持續了整整十年，與他們的婚姻相伴相生，「我真不知道枕邊人是什麼人，毀三觀啊。」楊女士難以置信地去質問丈夫，得到的卻是輕描淡寫的敷衍，丈夫甚至直言：「男人在外面玩都是正常的。」

自從發現丈夫出軌後，夫妻二人就開始分房睡，期間楊女士也嘗試和丈夫溝通，但沒有得到對方的任何回應。直到日前丈夫酒後回家開始毆打自己和女兒，楊女士稱，「他用錘頭錘我的頭，扇我的臉……長達20分鐘的家暴，如果不是9歲的女兒打110，我不知道會把我打成什麼樣，醫生說我頭上的傷再往下3公分可能就沒命了。」

楊女士立即去做傷情鑑定，鄭州市公安局金水分局出具的鑑定意見顯示：楊女士所受損傷程度已構成輕微傷。楊女士表示，希望能和丈夫好聚好散，不要傷及孩子。