太扯…滬獨居老人頭疼 去理髮店「頭皮排毒」花掉93萬

夏女士提供給記者的儀器檢測報告顯示，設備已過有效期限。（取材自東方網）

上海一名六旬獨居老人 10個月在社區理髮店陸續消費了93萬元（人民幣，下同，約13.47萬美元），她的女婿偶然得知岳母在外四處借錢，驚覺岳母陷入「銀髮陷阱」，但老人並未覺得自己受騙。

東方網報導，程先生表示，今年1月初，他偶然得知岳母在外四處借錢，察覺異常後開始查帳，才發現老人名下多張銀行卡的存款已所剩無幾。經追查，近百萬元的去向指向了家樓下一家名為「雅業沙龍」的理髮店。

程先生追問後才得知，這一切源於老人一次關於「頭疼」的閒聊。據老人回憶，去年她因頭疼向相熟的理髮店店員傾訴，對方隨即稱樓上有一台「毒素檢測儀」，可以為她檢測。在二樓，店員指著儀器屏幕稱其頭上「毒素很多」，不排毒的話「輕則住院開刀，重則危及生命」，甚至還和老人說「之前有老顧客沒做排毒沒多久就走了」。

「從最初兩、三萬的頭皮排毒，到後來肝膽胰髒等全身排毒，單筆最高達到10萬。」程先生提供的一段店員與母親溝通的錄音中，能清晰聽到一位男性店員向老人描述「毒素」、「結節」、「毒疙瘩」等話術。

「他們還反覆讓我岳母『不要告訴家裡小孩，他們不懂』。」程先生從岳母口中得知，理髮店讓一名年輕技師「阿旺」頻繁上門送水果、幫忙跑腿，與老人建立緊密的情感聯繫。

據報導，涉事公司上海雅業美容美發有限公司的行政負責人夏女士與芳療負責人王先生接受採訪。該公司工商信息顯示，其經營範圍為理髮服務、生活美容服務，沒有醫療服務。

對記者暗訪中聽到的「排毒」和「酸性物質」說法，王先生矢口否認。「我們不會說這個話的。」「酸性物質我們沒有說過，我們只說頭皮角質層。」

當記者指出夏女士提供的儀器檢測報告中的設備已超過有效期限時，對方稱：「儀器沒壞就沒換過。」並強調「我們所有的東西都是合規合法的」，且所有消費均有老人簽字。

對於程先生岳母的遭遇，夏女士表示出於「人道主義」，願意補償2萬元，「畢竟這90萬她都消費了，我們每次都是好幾個高年資技師服務她，為她提供喜歡吃的水果和飯菜。如果每個消費者都事後退錢，我們沒辦法做生意了。」

報導稱，上海中島律師事務所合伙人李威傑表示，「如果能夠證明銷售過程中存在虛構事實（如『不排毒會死』），即便老人簽了字，也不必然構成消費行為合法。」李威傑指出，這種行為可能涉嫌詐騙罪。此外，即使無法證明欺詐，近百萬的消費金額已遠超正常美容服務價格，屬於「顯失公平」，消費者可主張撤銷合同。

若經鑒定老人存在精神障礙、民事行為能力缺失，其簽字也可能被認定無效。