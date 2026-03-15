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社群平台「小紅書」 遭控存在大量兒童色情內容

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中國社群平台「小紅書」被指存在大量兒童「軟色情」內容，並且會向未成年用戶推送各種存在性暗示的小說、圖片、互動訊息。（路透）
中國社群平台「小紅書」被指存在大量兒童「軟色情」內容，並且會向未成年用戶推送各種存在性暗示的小說、圖片、互動訊息。（路透）

中國社群平台「小紅書」，遭‌江蘇省委官方網站「江蘇新聞」指控，存在大量兒童「軟色情」（指打擦邊球的情色訊息）內容，並且會向未成年用戶推送存在性暗示或猥褻內容的小說、圖片、互動訊息，甚至連小紅書上的紙尿褲廣告都存在性暗示。

「江蘇新聞」稱，在剛結束的中國全國「兩會」上，政府工作報告強調「加強網絡內容建設和管理」「推進未成年人網絡保護」。有人大代表也提出，要警惕網絡社交媒體向未成年人推送軟色情等有害信息。但目前登錄小紅書不僅無需實名認證，即便將個人資料設置為15歲的女性，小紅書依然會推送不少色情擦邊小說、圖片和互動。

報導指出，在小紅書上，「你問我答」的互動受到了不少未成年學生用戶歡迎。特別是帶有「初中女生隨便問」「六年級女生有問必答」等標籤的互動，評論區有不少用戶向這些未成年女學生用戶提問。提問的內容除正常的生活、學習相關訊息外，還有相當一部分是向未成年女學生詢問生理期、性取向、內衣穿搭，甚至是索要身體部位的照片。

一名標籤為初一女生的用戶在置頂評論中稱，她發起「你問我答」互動本意是為了交友，卻收到了很多不堪入目的騷擾私信。

對此江蘇蘇博律師事務所主任律師吳波表示，如果被提問的用戶確實是未成年人，那麼這種線上騷擾的行為很可能觸犯中國行政法規乃至刑法，「作為成年人去回覆這種信息，回覆的內容當中如果涉及到猥褻或者隱私，讓對方給他發一些私密的照片、圖片，或者用言語來挑釁她，都可能構成猥褻，如果情節嚴重可能構成猥褻犯罪。」

江蘇新聞指出，除互動版塊存在對未成年人的騷擾，小紅書上還有部分用戶為了商品銷售、吸引流量，讓兒童穿著成年人的性感服飾，或是擺出成年人的造型。甚至是在兒童紙尿褲的廣告推送中，展示的都是兒童模特穿著紙尿褲的裸露圖片。

還有網友稱，一些成年人用戶為了流量，會使用未成年人的身分參與互動。江蘇新聞觀察發現，在一條標籤是「初中女生」互動下，發帖人發布了一段引流的語音。但根據語音分辨，更像是成年人。還有的疑似是成年人用戶打扮成低齡兒童，發布擦邊圖片或視頻。

小紅書在台灣約超過300萬用戶，台灣內政部警政署去年12月4日以「詐騙攀升」及「資安檢測不合規且無回復改善要求」為由，宣布對小紅書發出限制令，暫定為期一年。但實際登錄，小紅書目前在台灣依然能使用。

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