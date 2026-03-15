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新疆阿勒泰血腥一幕 2級國保赤狐咬人 疑在雪場被打死

中國新聞組╱北京15日電
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滑雪場的狐狸。（取材自微信公眾號）
滑雪場的狐狸。（取材自微信公眾號）

新疆阿勒泰地區布爾津縣一處滑雪場日前發生狐狸襲擊遊客事件，有遊客表示，被咬傷後去衛生室接種了狂犬疫苗；涉事滑雪場先前稱「不清楚此事」；但近日有知情人爆料，咬傷遊客的狐狸在事發當天已被滑雪場工作人員當場打死，並提供現場視頻作為佐證。目前，當地林草部門已介入核查。

大河報報導，據知情人士講述，記錄打狐狸過程的視頻拍攝於3月10日12時30分左右，正是遊客被狐狸襲擊之後不久。視頻顯示，數名佩戴紅袖章、身穿青色馬甲的人員手持滑雪杖，對一隻狐狸進行追趕堵截；圍堵成功後，其中一人用滑雪杖擊打狐狸頭部，約40秒後，狐狸倒地不起。爆料人稱，被打死的這隻狐狸行動並無瘸拐跡象，雪地上還留有一串血跡。

此次風波的起因是狐狸襲擊遊客。3月10日，在吉克普林國際滑雪度假區，一隻狐狸先是咬住一名男性遊客的褲腿，被甩開後，隨即又撲向另一名女遊客，導致女遊客驚恐尖叫；還有一位遊客在網上上傳了受傷圖片，並前往當地衛生室接種了狂犬疫苗。

事發隔天，大河報記者曾聯繫滑雪場工作人員，對方稱不清楚狐狸咬人一事；隨後，吉克普林滑雪度假區公眾號發布文章回應稱，「春季是野生狐狸的發情期，為爭奪配偶和領地，狐狸之間難免發生激烈打鬥的情況，請大家放心」，但未提及是否有狐狸咬人。

13日下午，阿山林業局布爾津分局一位負責人表示，發生狐狸襲擊遊客事件後，當天下午接收了一隻腿部瘸拐的狐狸。暫未聽說滑雪場打死一隻狐狸的情況。該負責人表示，赤狐是國家二級保護動物，要是真存在打死狐狸的情況，滑雪場的行為將涉嫌違法。

3月14日，阿勒泰地區公安局喀納斯景區分局、治安大隊阿爾泰山環食藥分局布爾津林區派出所發布警情通報，表示雪場工作人員應急處置中因操作和設備不專業，致狐狸短暫暈厥，甦醒後又出現追咬行為，隨後該野生狐狸被滑雪場工作人員捕獲，並送至阿爾泰山國有林管理局禾木管護站，經救助人員初步檢查，腿部輕微外傷，生命體徵平穩，健康狀況良好，具備野外生存能力，隨即放歸自然。目前，已督促吉克普林滑雪場對涉事工作人員進行嚴厲批評教育。

劉先生展示身上的傷口。(取材自大河報)
劉先生展示身上的傷口。(取材自大河報)

有人用滑雪杖敲打狐狸。（視頻截圖）
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